Βίντεο που δείχνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να βήχει κατά τη διάρκεια ηχογράφησης μηνύματος, δημοσιεύθηκε κατά λάθος στο διαδίκτυο και στη συνέχεια διαγράφηκε από το Κρεμλίνο, προκαλώντας νέες ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας του.

Το στιγμιότυπο προερχόταν από δοκιμαστικό πλάνο της ομιλίας του 73χρονου Ρώσου Προέδρου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και αναρτήθηκε στο κανάλι του Κρεμλίνου στο Telegram.

Τέσσερα λεπτά αργότερα το βίντεο αφαιρέθηκε και αντικαταστάθηκε από μια «καθαρή» εκδοχή της ομιλίας του Πούτιν, χωρίς το στιγμιότυπο με την κρίση βήχα.

Το στιγμιότυπο που διέγραψε το Κρεμλίνο

Στο αρχικό υλικό, ο Πούτιν φαίνεται να προσπαθεί να καθαρίσει τον λαιμό του πριν ξεκινήσει ξανά την πρόταση που είχε διακόψει.

«Ξέρετε, ας το πω ξανά αυτό, γιατί… ο λαιμός μου είναι λίγο ερεθισμένος. Ναι, λίγο ερεθισμένος. Παραλίγο να αρχίσω να βήχω. Μίλησα πολύ σήμερα», ακούγεται να λέει ο Ρώσος πρόεδρος.

🤧 The Kremlin accidentally published Putin’s cough instead of a greeting for the communist holiday “March 8.”



Russian propagandists began to panic, saying that a rebellion against Putin is beginning, refusing to believe it was an accident. pic.twitter.com/6v0TfselKr March 8, 2026

Στη συνέχεια, ο Πούτιν συνέχισε κανονικά την ομιλία του για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η οποία έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία στη Ρωσία, καθώς συνδέεται με τις κοινωνικές κινητοποιήσεις που οδήγησαν στην Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917.

