Δύο διαφορετικά σχέδια ψηφίσματος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή πρόκειται να εξετάσει στις 11 Μαρτίου 2026 το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το πρώτο, που κατατέθηκε από το Μπαχρέιν, καταδικάζει επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν σε χώρες της περιοχής, ενώ το δεύτερο, που προωθεί η Ρωσία, ζητεί άμεση αποκλιμάκωση της έντασης.

Το σχέδιο ψηφίσματος του Μπαχρέιν

Το σχέδιο ψηφίσματος που κατατέθηκε από το Μπαχρέιν καταδικάζει τις πυραυλικές επιθέσεις και τα πλήγματα με μη επανδρωμένα οχήματα που αποδίδονται στο Ιράν εναντίον κρατών του Κόλπου και της Ιορδανίας.

Το κείμενο επαναβεβαιώνει την «ισχυρή υποστήριξη για την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την πολιτική ανεξαρτησία» του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Ομάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ιορδανίας.

Παράλληλα καταδικάζει «με τους πλέον έντονους όρους τις κατάφωρες επιθέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν» εναντίον των εδαφών των χωρών αυτών, τονίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές συνιστούν «παραβίαση του διεθνούς δικαίου και σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Το κείμενο εκφράζει επίσης αλληλεγγύη προς τις χώρες που επλήγησαν και τους πληθυσμούς τους.

Καταδίκη επιθέσεων κατά αμάχων και υποδομών

Το σχέδιο ψηφίσματος καταδικάζει ακόμη επιθέσεις εναντίον κατοικημένων περιοχών και πολιτικών στόχων, επισημαίνοντας ότι προκάλεσαν θανάτους αμάχων και ζημιές σε πολιτικές υποδομές.

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονται αεροδρόμια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Παράλληλα ζητεί «την άμεση παύση όλων των επιθέσεων» από το Ιράν και καλεί την Τεχεράνη να παύσει «οποιαδήποτε πρόκληση ή απειλή κατά γειτονικών κρατών», συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πληρεξουσίων δυνάμεων.

Αναφορά στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Το κείμενο τονίζει επίσης τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και καταδικάζει οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Επιπλέον καταδικάζει απειλές κατά της θαλάσσιας ασφάλειας στο Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες συνιστούν «σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Η πρόταση της Ρωσίας για αποκλιμάκωση

Παράλληλα, η Ρωσία κατέθεσε δικό της σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο ζητεί άμεση αποκλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης στη Μέση Ανατολή.

Το ρωσικό κείμενο «επαναβεβαιώνει τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» και υπενθυμίζει το Άρθρο 2(4), το οποίο απαγορεύει τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους.

Παράλληλα εκφράζει «βαθιά ανησυχία για την τρέχουσα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής» και θρηνεί «την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών» από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες.

Έκκληση για διάλογο και προστασία αμάχων

Το ρωσικό σχέδιο ψηφίσματος καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να «σταματήσουν άμεσα τις στρατιωτικές τους δραστηριότητες και να απέχουν από περαιτέρω κλιμάκωση».

Παράλληλα προτρέπει τις εμπλεκόμενες χώρες να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις και στον διάλογο.

Το κείμενο «καταδικάζει με τους πλέον έντονους όρους όλες τις επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών» και ζητεί την προστασία τους, υπενθυμίζοντας τις υποχρεώσεις όλων των πλευρών βάσει του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Τέλος, τονίζει τη σημασία της διασφάλισης της ασφάλειας όλων των κρατών στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής, επισημαίνοντας ότι η περιφερειακή σταθερότητα αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

protothema.gr