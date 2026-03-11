Η Ισλανδία ετοιμάζεται να αποφασίσει για το ευρωπαϊκό της μέλλον σε δημοψήφισμα στις 29 Αυγούστου.

Οταν οι πολίτες της θα αποφανθούν για το αν η χώρα θα επανεκκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

Σύμφωνα με την υπουργό Εξωτερικών, Θόργκερντουρ Κάτριν Γκούναρσντοτιρ, αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, η διαδικασία ένταξης θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σχετικά γρήγορα. Όπως δήλωσε, η Ισλανδία θα μπορούσε να γίνει το 28ο κράτος-μέλος της ΕΕ μέσα σε περίπου «ενάμιση χρόνο» από την επανεκκίνηση των συνομιλιών.

Η ίδια εκτιμά ότι η Ισλανδία θα μπορούσε ακόμη και να προηγηθεί άλλων υποψήφιων χωρών, όπως το Μαυροβούνιο, το οποίο βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Το δημοψήφισμα της 29ης Αυγούστου στην Ισλανδία

Η ημερομηνία του δημοψηφίσματος ανακοινώθηκε από την πρωθυπουργό, Κρίστρουν Φρόσταντοτιρ, σε συνέντευξη Τύπου στο Ρέικιαβικ.

Όπως τόνισε, η ψηφοφορία θα δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να κλείσουν «μια συζήτηση που εκκρεμεί εδώ και χρόνια» για το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας.

«Πρόκειται για δημοψήφισμα σχετικά με το αν θα ολοκληρώσουμε τον διάλογο – όχι για το αν θα ενταχθούμε άμεσα», ξεκαθάρισε η πρωθυπουργός.

Αν εγκριθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, θα πραγματοποιηθεί και δεύτερο δημοψήφισμα μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, προκειμένου οι πολίτες να αποφασίσουν οριστικά για την ένταξη.

Μια χώρα ήδη κοντά στην ΕΕ

Η Ισλανδία διατηρεί ήδη στενή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και συμμετέχει στη ζώνη ελεύθερης μετακίνησης Σένγκεν, γεγονός που σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εφαρμόζεται ήδη στη χώρα.

Για τον λόγο αυτό, η Γκούναρσντοτιρ εκτιμά ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν σχετικά γρήγορα. «Δεν θα είναι τόσο περίπλοκο για εμάς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η ένταξη θα μπορούσε να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς εφόσον οι πολίτες εγκρίνουν την επανέναρξη των συνομιλιών.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι ένα από τα βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις θα είναι η αλιευτική πολιτική – ένας ιδιαίτερα σημαντικός τομέας για την οικονομία της χώρας.

Τα υπέρ της ένταξης στην ΕΕ

Η Ισλανδία είχε υποβάλει αίτηση ένταξης στην ΕΕ το 2009, εν μέσω σοβαρής χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 2010, αλλά «πάγωσαν» το 2013 μετά από πολιτικές αλλαγές και διαφωνίες σχετικά με την αλιευτική πολιτική. Το 2015 η αίτηση αποσύρθηκε επίσημα.

Σήμερα, όμως, το διεθνές περιβάλλον φαίνεται να επαναφέρει τη συζήτηση.

Η Γκούναρσντοτιρ υποστήριξε ότι η ένταξη στην ΕΕ θα μπορούσε να προσφέρει στην Ισλανδία οικονομική σταθερότητα αλλά και μεγαλύτερη ασφάλεια σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

«Είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία μας να έχουν ένα πλαίσιο προστασίας μέσα στην Ένωση», δήλωσε.

Από την πλευρά της, η επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει «άγκυρα σταθερότητας, ευημερίας και ασφάλειας» σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα.

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια κοινωνία σχεδόν μοιρασμένη: περίπου 52% υπέρ της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων και 48% κατά.

