Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στην Ουάσινγκτον, όταν οδηγός αυτοκινήτου έπεσε πάνω σε πύλη του Λευκού Οίκου λίγο πριν από τις 7 το πρωί (τοπική ώρα), προκαλώντας το κλείσιμο δρόμων γύρω από το προεδρικό συγκρότημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές, που επικαλείται η Daily Mail, το όχημα προσέκρουσε σε πύλη που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Connecticut Avenue και H Street, στη βόρεια πλευρά του Λευκού Οίκου.

🚨BREAKING: A CAR JUST RAMMED INTO THE WHITE HOUSE GATE



pic.twitter.com/PEvdwKLaW9 March 11, 2026

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και κρατείται από την Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία τον ανακρίνει για το περιστατικό.

Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

BREAKING🚨: Heavy police presence around the White House — investigating a suspicious vehicle nearby. Roads closed, driver detained by Secret Service for questioning. Situation developing… pic.twitter.com/GcNZPD0b7k March 11, 2026

Το συμβάν σημειώνεται σε περίοδο αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από σειρά επιθέσεων που καταγράφηκαν από τότε που η Ουάσινγκτον ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν.

Το Σάββατο, δύο φερόμενα μέλη του Ισλαμικού Κράτους πέταξαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά τη διάρκεια διαδήλωσης έξω από την επίσημη κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Την επόμενη ημέρα, μετά τα πρώτα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, ένοπλος ισλαμιστής άνοιξε πυρ σε μπαρ στο Όστιν του Τέξας, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας 15 ακόμη.

protothema.gr