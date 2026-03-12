Η επιβεβαίωση ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, τραυματίστηκε στο πρώτο κύμα ισραηλινών επιθέσεων αναδεικνύει την αποφασιστικότητα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) να προωθήσουν τον εκλεκτό τους ακόμη και σε συνθήκες έντονης κρίσης. Παράλληλα, το γεγονός αυτό καταδεικνύει και τον βαθμό αυτονομίας που διαθέτει η πολεμική μηχανή της χώρας.

Σύμφωνα με ανάλυση της βρετανικής εφημερίδας The Guardian, η ακριβής κατάσταση της υγείας του Χαμενεΐ παραμένει ασαφής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν έχει υποστεί κάταγμα στο πόδι και φέρει τραύματα στο πρόσωπο.

Ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Λαριτζάνι, απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση του Χαμενεΐ, περιοριζόμενος να δηλώσει ότι «η κατάστασή του δεν θεωρείται κρίσιμη». Η διατύπωση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Λαριτζάνι να μην τον έχει συναντήσει προσωπικά.

Παρά τον τραυματισμό, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι ο νέος ηγέτης παρέχει πλήρη καθοδήγηση και εποπτεία στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, και ότι όλες οι ενέργειες εκτελούνται με την άμεση έγκρισή του.

Σιωπή και φημολογία -Σενάρια ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε κώμα



Η απουσία δημόσιων εμφανίσεων και επικοινωνίας δημιούργησε σενάρια ακόμη και για κώμα, με ορισμένες φωνές της διασποράς να υποστηρίζουν ότι ο Χαμενεΐ αγνοεί την ανύψωσή του στη θέση του ανώτατου ηγέτη, ενώ έχει υποστεί τεράστιες οικογενειακές απώλειες.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών προχώρησε σε μια ειρωνική κίνηση, δημοσιεύοντας φωτογραφία «χαρτοκοπτικού» του Χαμενεΐ με τη λεζάντα: «Μπορείς να τρέξεις, μπορείς να κρυφτείς, αλλά τα καθεστώτα από χαρτόνι καταρρέουν».

You can run. You can hide.

But cardboard regimes fold. pic.twitter.com/r4rPLLk8o9 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 11, 2026

Η έλλειψη επίσημης φωτογραφίας, βίντεο ή ηχητικής δήλωσης δημιούργησε μια αίσθηση ανασφάλειας και υπονόμευσε την εικόνα συνέχειας του καθεστώτος που προσπαθεί να δώσει η κυβέρνηση.

Iran’s newly appointed Supreme Leader, Mojtaba Khamenei, was presented at a mass rally in Tehran today.



He couldn’t show up in person for some reason, so they brought out a cardboard cutout of him instead pic.twitter.com/c6eARU405b — Visegrád 24 (@visegrad24) March 11, 2026

Το Ιρανικό σύστημα και η ανθεκτικότητα της IRGC



Η ιστορικός Maryam Alemzadeh από το St Antony’s College της Οξφόρδης υποστηρίζει ότι το ιρανικό σύστημα έχει σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτικό και ηγεσίες όπως αυτή του Χαμενεΐ είναι εύκολα αντικαταστάσιμες.

«Η ανθεκτικότητα βασίζεται στο ημι-επίσημο δίκτυο IRGC (Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης) και άλλων κρατικών υπηρεσιών, που καλύπτουν πολλαπλούς ρόλους, από την παροχή υπηρεσιών και την επιτήρηση μέχρι την καταστολή. Η αποκοπή της ηγεσίας επηρεάζει ελάχιστα το δίκτυο», σημειώνει.

Ο αναλυτής Alex Vatanka προσθέτει ότι μπορεί να χρειαστούν έως και τέσσερα χρόνια για να εδραιώσει ο Μοτζτάμπα προσωπική εξουσία, όπως συνέβη με τον πατέρα του.

Η πολεμική στρατηγική του Ιράν συνεχίζεται «αυτόματα»



Παρά τους τραυματισμούς και τις οικογενειακές απώλειες στην ηγεσία του Ιράν, η στρατηγική του πολέμου συνεχίζεται σχεδόν «αυτόματα». Το Ιράν επιλέγει ασύμμετρες τακτικές, στόχος των οποίων είναι να αυξήσουν το οικονομικό κόστος για τους αντιπάλους του, χωρίς να απαιτείται η άμεση παρέμβαση του ηγέτη.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι, για την ώρα, η χώρα διαθέτει ένα πολύ λειτουργικό σύστημα ηγεσίας και στρατηγικής, ανεξαρτήτως του τραυματισμένου ανώτατου ηγέτη.

Σιωπή και φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ



Όπως αναφέρει στην ανάλυσή του ο Guardian, η σιωπή γύρω από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, οι φήμες για την υγεία του και η ταυτόχρονη λειτουργία του IRGC ως αυτονομημένου μηχανισμού δείχνουν ότι το Ιράν έχει χτίσει ένα σύστημα που μπορεί να λειτουργεί υπό ακραίες συνθήκες. Παράλληλα, η προσωπική εξουσία του νέου ηγέτη θα χρειαστεί χρόνο για να εδραιωθεί, αλλά η στρατιωτική και πολιτική μηχανή της χώρας παραμένει πλήρως ενεργή.

