Νέες εκρήξεις καταγράφηκαν στο ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, με τη λάβα να εκτοξεύεται σε ύψος που φτάνει έως και τα 300 μέτρα. Πρόκειται για την 43η έκρηξη από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου ηφαιστειακής δραστηριότητας, η οποία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024.

Πυκνοί καπνοί και σύννεφα τέφρας έχουν καλύψει το Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων, ενώ η πτώση ηφαιστειακής στάχτης και πετρωμάτων οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του Μεγάλου Νησιού για λόγους ασφάλειας.

Hawaii's Kilauea volcano is shooting lava fountains up to 1,000 feet, and falling ash and volcanic fragments are forcing temporary closures on the Big Island. The fountaining that began Tuesday morning marked the eruption's 43rd episode since it began in December 2024. pic.twitter.com/m8a9YJKq16 March 11, 2026

Η δραστηριότητα επικεντρώνεται στον κρατήρα Halemaʻumaʻu, με το Κιλαουέα να εμφανίζει διακοπτόμενες εκρήξεις τους τελευταίους μήνες. Το ηφαίστειο βρίσκεται στο νησί Χαβάη, περίπου 322 χιλιόμετρα νότια της Χονολουλού, και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο.