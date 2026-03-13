Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ταυτοποίησε τον δράστη που πραγματοποίησε εχθές επίθεση σε συναγωγή στο Μίσιγκαν ως τον 41χρονο Αϊμάν Μοχάμαντ Γκαζάλι, Αμερικανό πολίτη με καταγωγή από τον Λίβανο.

Ο 41χρονος, ο οποίος ζούσε στο Dearborn Heights του Μίσιγκαν και εργαζόταν σε τοπικό εστιατόριο, ήταν ο άνδρας που έριξε το αυτοκίνητό του γεμάτο με εκρηκτικά στο νηπιαγωγείο της συναγωγής Temple Israel, την ώρα που μέσα βρίσκονταν 140 παιδιά. Οι φύλακες της συναγωγής αντέδρασαν άμεσα, ανοίγοντας πυρ και σταματώντας τον δράστη πριν καταφέρει να σκορπίσει τον θάνατο. Ο Γκαζάλι βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο έπιασε φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερώς.

🚨 DEVELOPING: CAR CRASHES INTO JEWISH SYNAGOGUE IN MICHIGAN – ACTIVE SHOOTER REPORTED



• Vehicle deliberately driven into Temple Israel in West Bloomfield, Michigan, officials say

• Reports indicate shots were fired after the crash

• The vehicle caught fire after striking the… pic.twitter.com/lAtCANZZb5 March 12, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ δεν υπήρξαν τραυματίες μεταξύ των παιδιών και των μελών του προσωπικού, ο επικεφαλής φύλακας της συναγωγής υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς από την πρόσκρουση του αυτοκινήτου και νοσηλεύεται σε τοπικό νοσοκομείο, ενώ ιατρική φροντίδα χρειάστηκαν και δεκάδες άλλα άτομα που εισέπνευσαν αναθυμιάσεις.

Όπως αναφέρει δήλωση του DHS την Πέμπτη, ο Γκαζάλι έφτασε στις ΗΠΑ το 2011 μέσω του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντιτρόιτ έχοντας λάβει θεώρηση IR1 ως σύζυγος Αμερικανίδας πολίτη και κατάφερε να αποκτήσει την ιθαγένεια το 2016, υπό την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα. Σύμφωνα με έγγραφα από το δικαστήριο της κομητείας Γουέιν, ο Γκαζάλι είχε τουλάχιστον ένα παιδί με την πρώην σύζυγό του. Η γυναίκα του υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Αύγουστο του 2024, με το διαζύγιο να οριστικοποιείται επτά μήνες αργότερα.

NEWS: The man who rammed his explosives-laden truck into a Michigan synagogue today was named Ayman Ghazaleh, according to a source familiar with the situation. Ghazaleh posted photos overnight of his family members, including young children, who were killed in a recent Israeli… pic.twitter.com/KEBeJPAZsD March 12, 2026

Είχε χάσει έναν αδελφό και 3 ακόμα συγγενείς στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Αν και δεν έχουν υπάρξει ακόμα επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με το κίνητρο του δράστη, αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η επίθεση μπορεί να συνδέεται με μια πρόσφατη τραγωδία στη ζωή του Γκαζάλι, καθώς τουλάχιστον τέσσερις συγγενείς του, περιλαμβανομένου ενός αδελφού του, σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιθέσεις από τον ισραηλινό στρατό στον Λίβανο, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 217 Λιβανέζους πολίτες και έχουν τραυματίσει περισσότερους από 800 από τις αρχές του μήνα, σύμφωνα με διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Αν και η έρευνα συνεχίζεται, το FBI, που έχει αναλάβει την υπόθεση, δήλωσε ότι η επίθεση θεωρείται στοχευμένη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας του Μίσιγκαν. Η περιοχή του Oakland County, όπου βρίσκεται το Temple Israel, φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες εβραϊκές κοινότητες στις ΗΠΑ, εκτός από αυτήν της Νέας Υόρκης.

