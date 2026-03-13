Για τη δολοφονία της 33χρονης Σαλίσα Αλί στο Κουίνς κατηγορείται ο 74χρονος σύζυγός της Ρούπτσαντ Σιμπό, με τις αρχές να εξετάζουν αν κίνητρό του ήταν η ζήλια επειδή υποπτευόταν ότι το θύμα τον είχε απατήσει.

Η κατηγορία σε βάρος του 74χρονου απαγγέλθηκε αφού οι αστυνομικοί εντόπισαν διασκορπισμένα τα κομμάτια της σορού της 33χρονης την οποία είχε διαμελίσει ο σύζυγός της.

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν το κομμένο κεφάλι, τα πόδια και το χέρι της Αλί κοντά στο αεροδρόμιο JFK ακολουθώντας τα δεδομένα της εφαρμογής του κινητού τηλεφώνου που έδειχναν ότι ο Σιμπό βρισκόταν στην περιοχή το περασμένο καλοκαίρι, μια μέρα μετά την τελευταία φορά που η 33χρονη εθεάθη ζωντανή

Οι αρχές ερευνούν αν αυτό που οδήγησε στον φόνο ήταν η ζήλια του 74χρονου σε ένα ερωτικό τρίγωνο καθώς από τη γειτονιά που ζούσε το ζευγάρι μιλούν για εξωσυζυγική σχέση του θύματος, με γείτονες να περιγράφουν τον δράστη ως έναν οξύθυμο άνδρα.

Άγριο έγκλημα στο Κουίνς: 74χρονος σκότωσε και διαμέλησε την 33χρονη σύζυγό του, εξετάζεται αν το κίνητρο ήταν η ζήλια



Η 33χρονη που βρήκε τραγικό θάνατο στο Κουινς

Σύμφωνα με πληροφορίες η σχέση των δύο ξεκίνησε το 2023 με την 33χρονη που καταγόταν από το Τρινιντάντ να παντρεύεται τον 74χρονο καθώς αναζητούσε μια νέα ζωή στις ΗΠΑ.

Η 33χρονη μίλησε για τελευταία φορά με την οικογένειά της μέσω FaceTime στις 13 Ιουλίου του 2025 και δεν εμφανίστηκε στη δουλειά της ως βοηθός υγείας στο σπίτι την επόμενη μέρα. Ο 74χρονος την ανέφερε ως αγνοούμενη στις 19 Ιουλίου, μετά από παρότρυνση της μητέρας της. Ωστόσο, όπως λένε γείτονές του, ο 74χρονος δεν έδειχνε κανένα σημάδι αγωνίας ή ανησυχίας για την εξαφάνιση της 33χρονης.

Η εξαφάνιση πήρε φρικτή τροπή στις 22 Σεπτεμβρίου, όταν δύο εργάτες καθαριότητας είδαν μια μπλε κουβέρτα τυλιγμένη με κίτρινο σχοινί σε ένα έλος κοντά στο αεροδρόμιο JFK με τους αστυνομικούς να ταυτοποιούν μέσω DNA ότι ήταν της 33χρονης

Η ανακάλυψη οδήγησε σε έρευνα που κατέληξε σε ένταλμα έρευνας στο σπίτι του 74χρονου στο οποίο βρήκαν πλαστικό περιτύλιγμα και ένα κίτρινο σχοινί που ταιριάζει με το σχοινί που χρησιμοποιήθηκε για να δέσουν τον κορμό της 33χρονης.

