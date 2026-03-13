Σε φάση περαιτέρω κλιμάκωσης εισέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις επιθέσεις να μετατοπίζονται από την εμπορική ναυσιπλοΐα προς στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στην περιοχή. Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της EOS Risk Group, κατά τις τελευταίες 24 ώρες δεν καταγράφηκαν νέες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Ωστόσο, την ίδια περίοδο παρατηρήθηκε εντατικοποίηση επιθέσεων με drones και πυραύλους, με στόχο στρατιωτικές βάσεις και ενεργειακές υποδομές.

Στον ναυτιλιακό τομέα, δεν σημειώθηκαν νέα περιστατικά κατά πλοίων, μετά από έξι επιθέσεις που είχαν καταγραφεί μέσα σε διάστημα 48 ωρών. Ο συνολικός αριθμός επιθέσεων κατά της ναυτιλίας ανέρχεται πλέον σε 19.

Παρά το αυξημένο επίπεδο κινδύνου, τρία πλοία διέπλευσαν το Στενό του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο με ενεργοποιημένο το σύστημα AIS. Πρόκειται για ένα ιρανικό πλοίο και δύο ινδικά, εκ των οποίων το ένα είναι ιστιοφόρο μήκους 49 μέτρων και το δεύτερο μικρό φορτηγό πλοίο μήκους περίπου 6 μέτρων.

Την ίδια ώρα, drone έπληξε εξέδρα πετρελαίου κοντά στη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά. Σύμφωνα με την EOS Risk Group, το περιστατικό εντάσσεται στη στρατηγική της Τεχεράνης να πλήττει ενεργειακές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή.

Η ένταση επεκτείνεται και σε στρατιωτικούς στόχους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκτοξεύθηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι κατά της αεροπορικής βάσης του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία, όπου φιλοξενούνται αμερικανικές δυνάμεις και μέσα του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για την τρίτη επίθεση με πυραύλους κατά της συγκεκριμένης βάσης από τις 4 Μαρτίου.

Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να έπληξε το Dubai International Financial Centre (DIFC), ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα κατά βασικών ιρανικών τραπεζών.

Ενδεικτική της κλιμάκωσης είναι και η ρητορική της Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίς το πρωί ότι «θα δείτε τι θα συμβεί σε αυτούς τους παράφρονες σήμερα», υπονοώντας ενδεχόμενη εντατικοποίηση των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και της ιρανικής ηγεσίας.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η δραστηριότητα στη Σαουδική Αραβία. Μέσα σε διάστημα μόλις 40 λεπτών καταγράφηκαν τρεις επιθέσεις με drones, με τις σαουδαραβικές δυνάμεις να αναχαιτίζουν συνολικά 28 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της EOS Risk Group, τις τελευταίες 11 ημέρες έχουν σημειωθεί συνολικά 90 επιθέσεις, με τη χρήση 251 drones και πυραύλων. Το 89,2% των επιθέσεων πραγματοποιήθηκε με UAVs.

Κύριοι στόχοι των επιθέσεων είναι οι ενεργειακές υποδομές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας. Το πετρελαϊκό πεδίο Shaybah έχει δεχθεί 71 επιθέσεις (28,3%), ενώ η ενεργειακή ζώνη της Ανατολικής Περιφέρειας καταγράφει 45 περιστατικά (17,9%).

Παράλληλα, σημαντικός αριθμός επιθέσεων αφορά αναχαιτίσεις κατά την είσοδο στον εναέριο χώρο της χώρας (45 περιστατικά, 17,9%). Η αεροπορική βάση Prince Sultan έχει αποτελέσει στόχο 36 επιθέσεων (14,3%), ενώ 29 περιστατικά έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή του Ριάντ (11,6%).

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το πετρελαϊκό πεδίο Shaybah και η αεροπορική βάση Prince Sultan παραμένουν τα δύο βασικά σημεία πίεσης της εκστρατείας επιθέσεων, ωστόσο οι αναχαιτίσεις κατά την είσοδο στον σαουδαραβικό εναέριο χώρο αποτελούν πλέον μια ολοένα και σημαντικότερη κατηγορία επιχειρησιακής δραστηριότητας.

