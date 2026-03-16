Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να επέζησε από τα αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ επειδή βγήκε για έναν περίπατο στον κήπο του λίγα λεπτά πριν το σπίτι του δεχθεί επίθεση με πυραύλους.

Ηχητικό ντοκουμέντο που διέρρευσε και περιήλθε στην κατοχή της The Telegraph αποκαλύπτει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ήταν στόχος της ίδιας επίθεσης που σκότωσε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, καθώς και άλλα μέλη της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ωστόσο, είχε βγει έξω «για να κάνει κάτι» λίγες στιγμές πριν ισραηλινοί βαλλιστικοί πύραυλοι Blue Sparrow πλήξουν την κατοικία του στις 9:32 τοπική ώρα στις 28 Φεβρουαρίου.

Μια ομιλία που εκφώνησε ο Μαζάχερ Χοσεϊνί, επικεφαλής πρωτοκόλλου του γραφείου του Αλί Χαμενεΐ, σε ανώτερους κληρικούς και διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) παρέχει την πρώτη λεπτομερή περιγραφή των όσων συνέβησαν μέσα στο κτήμα του ανώτατου ηγέτη όταν αυτό δέχθηκε πυρά.

Η ηχογράφηση των δηλώσεών του διέρρευσε στην εφημερίδα The Telegraph και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Ο Χοσεϊνί αποκάλυψε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στο πόδι από τα πλήγματα, ενώ η σύζυγός του και ο γιος του σκοτώθηκαν ακαριαία και ο γαμπρός του αποκεφαλίστηκε.

Η σορός του Μοχάμεντ Σιραζί, επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του Χαμενεΐ, «διαλύθηκε από την έκρηξη». Όπως είπε ο Χοσεϊνί στη συνάντηση, μόνο «λίγα κιλά σάρκας» μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή του. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου στη συνοικία Κολχάκ της Τεχεράνης.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διέμενε στο ίδιο συγκρότημα κατοικιών με τον πατέρα του, Αλί, στην ιρανική πρωτεύουσα. Στο συγκρότημα υπήρχε επίσης θρησκευτική αίθουσα όπου ο Αλί Χαμενεΐ εκφωνούσε ομιλίες, καθώς και οι κατοικίες των άλλων παιδιών του.

Στις 28 Φεβρουαρίου, ο Αλί Χαμενεΐ και ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν συγκεντρωθεί για σύσκεψη όταν πύραυλοι έπληξαν το συγκρότημα.

Ο Μοχάμεντ Πακπούρ, επικεφαλής του IRGC, ο Αζίζ Νασιρζαντέχ, υπουργός Άμυνας του Ιράν, και ο Αλί Χαμενεΐ ήταν μεταξύ των νεκρών.

Ο Χοσεϊνί ανέφερε στην ηχογράφηση: «Ήταν θέλημα του Θεού ο Μοτζτάμπα να βγει στην αυλή για να κάνει κάτι και στη συνέχεια να επιστρέψει. Βρισκόταν έξω και κατευθυνόταν προς τον επάνω όροφο όταν χτύπησαν το κτίριο με πύραυλο. Η σύζυγός του, η κυρία Χαντάντ, πέθανε ακαριαία».

Ο Μαζαχέρ Χοσεϊνί δήλωσε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υπέστη μόνο «ελαφρύ τραυματισμό στο πόδι» από τα πλήγματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις έπληξαν ταυτόχρονα πολλαπλά σημεία μέσα στο συγκρότημα των γραφείων, γεγονός που δείχνει ότι στόχος ήταν η εξόντωση ολόκληρης της οικογένειας Χαμενεΐ.

«Αυτοί οι διάβολοι είχαν επιλέξει πολλά σημεία μέσα στο συγκρότημα των γραφείων για να χτυπήσουν, ένα από αυτά ήταν το σημείο όπου βρισκόταν ο ανώτατος ηγέτης», είπε. «Χτύπησαν εκείνη την τοποθεσία με τρεις πυραύλους».

Στόχος της επίθεσης ήταν επίσης η κατοικία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε επάνω όροφο, καθώς και η κατοικία ακριβώς από κάτω, που ανήκε στον γαμπρό του, Μίσμπαχ αλ-Χούντα Μπαγκέρι Κάνι, και το σπίτι του αδελφού του, Μουσταφά, και της συζύγου του.

«Ο πύραυλος ήταν τόσο ισχυρός που διαπέρασε τον επάνω όροφο και έφτασε κάτω, εκεί όπου βρισκόταν ο κ. Μίσμπαχ, στο δωμάτιό του», δήλωσε ο Μαζαχέρ Χοσεϊνί. «Οι πύραυλοι έπληξαν το σημείο με τέτοιο τρόπο που του έκοψαν το κεφάλι στα δύο».

Ο Μουσταφά Χαμενεΐ και η σύζυγός του βρίσκονταν «κοντά» σε τρίτη κατοικία όταν και αυτή χτυπήθηκε. «Δόξα τω Θεώ έπεσε λίγη σκόνη και μπάζα, αλλά βγήκαν χωρίς να τραυματιστούν», πρόσθεσε ο Χοσεϊνί.

Κανένα από τα άλλα παιδιά του Αλί Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά τα πλήγματα, ενώ κανείς δεν έχει εκδώσει συγχαρητήρια μηνύματα ή δηλώσεις πίστης όταν ο Μουτζτάμπα Χαμενεΐ επιλέχθηκε ως νέος Ανώτατος Ηγέτης.

Ο ίδιος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη του πολέμου τις 18 ημέρες που έχουν περάσει από την εκλογή του. Το μοναδικό μήνυμα προς τον ιρανικό λαό μεταδόθηκε ως γραπτή ανακοίνωση που διαβάστηκε στην κρατική τηλεόραση, γεγονός που τροφοδότησε εικασίες, μεταξύ άλλων και από τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι μπορεί να είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος απ’ ό,τι παραδέχεται το Ιράν.

Ο στρατιωτικός αξιωματούχος Μοχάμεντ Σιράζι αποτέλεσε στόχο της επίθεσης σε μια προσπάθεια να ακυρωθούν τα σχέδια διαδοχής στην ηγεσία του Ιράν, υποστήριξε o Χοσεϊνί.

Ο Σιράζι θεωρούνταν ο βασικός σύνδεσμος μεταξύ της στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν και του Ανώτατου Ηγέτη.

Ο Μαζαχέρ Χοσεϊνί δήλωσε: «Αυτός ο άνθρωπος είχε πληροφορίες για όλο το στρατιωτικό προσωπικό.

Ο εχθρός γνώριζε ότι, χτυπώντας τον ανώτατο ηγέτη, έπρεπε να χτυπήσει και εκείνον, γιατί ήξεραν ότι θα αντικαθιστούσε όσους είχαν σκοτωθεί και, όταν θα παρουσιάζονταν νέοι διοικητές, θα μπορούσαν να βρουν ευκαιρία να επηρεάσουν ταραχοποιούς και άτομα που έχουν διεισδύσει στο σύστημα».

Το σώμα του διαλύθηκε από την έκρηξη – δεν βρέθηκε σχεδόν τίποτα από αυτόν, και στο τέλος εντόπισαν λίγα κιλά σάρκας και τον ταυτοποίησαν».

Η διαρροή του ηχητικού αποσπάσματος έρχεται εν μέσω ερωτημάτων σχετικά με τους τραυματισμούς του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και την ικανότητά του να ηγηθεί.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι στρατιωτικοί διοικητές δεν έχουν καμία ενημέρωση για την κατάσταση του ανώτατου ηγέτη, σημειώνοντας ότι «όλοι οι διοικητές δεν έχουν νέα για εκείνον».

Παράλληλα, εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών αναφέρουν ότι ο Αλί Χαμενεΐ είχε επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο να τον διαδεχθεί ο γιος του. Σύμφωνα με το CBS News, θεωρούσε τον Μοτζτάμπα «όχι ιδιαίτερα ευφυή» και «ακατάλληλο να γίνει ηγέτης».

Ξεχωριστά, υπήρχαν επίσης φήμες για προβλήματα στην προσωπική του ζωή.

Ιρανός αξιωματούχος που μίλησε στην εφημερίδα The Telegraph δήλωσε ότι ο ισχυρισμός των ΗΠΑ απλώς επιβεβαίωσε κάτι που ήταν ήδη ευρέως γνωστό μέσα στο Ιράν.

«Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να μας πουν οι Αμερικανοί. Όλοι γνώριζαν ότι ο ανώτατος ηγέτης δεν ήθελε ο Μοτζτάμπα να γίνει ηγέτης», είπε.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Ο Μοτζτάμπα επιλέχθηκε, αλλά αυτό είναι αντίθετο με τη βούληση του ανώτατου ηγέτη και ίσως ακόμη και με τη δική του. Δεν έχουμε ακόμη ακούσει τίποτα από τον ίδιο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή: «Η ηγεσία τους έχει χαθεί. Η δεύτερη ηγεσία τους έχει χαθεί. Τώρα η τρίτη ηγεσία τους βρίσκεται σε δύσκολη θέση, και αυτό δεν είναι καν κάποιος που ο πατέρας του ήθελε».

Παράλληλα, ανώτερα στελέχη της μη κληρικής ηγεσίας του Ιράν είχαν εκφράσει αντίθεση σε μια κληρονομική διαδοχή, με επικριτές να υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο θυμίζει τη μοναρχία που η Ισλαμική Επανάσταση του 1979 υποτίθεται ότι αντικατέστησε.

Πηγή: skai.gr