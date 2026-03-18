Σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι το βράδυ της Τρίτης δολοφονήθηκε ένας ακόμη ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος: ο Εσμαήλ Χατίμπ, υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, ο οποίος υπηρέτησε στις κυβερνήσεις Ραϊσί και Παζακιάν. Γύρω στο μεσημέρι ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Χατίμπ είναι νεκρός.

Ο Ισραέλ Κατς γνωστοποίησε τον θάνατο του Χατίμπ και σημείωσε ότι «σημαντικές εκπλήξεις αναμένονται κατά τη διάρκεια της ημέρας σε όλα τα μέτωπα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post ο Χατίμπ ήταν σκληροπυρηνικός που μπορούσε να συγκρατεί τις πιο μετριοπαθείς θέσεις του Πεζεσκιάν.

O Εσμαήλ Χατίμπ ήταν στην θέση αυτή από τον Αύγουστο του 2021, όταν εξελέγη πρόεδρος ο σκληροπυρηνικός Εμπραχίμ Ραϊσί.

Με τα χρόνια, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) άρχισαν να υποκαθιστούν πτυχές της εξουσίας και των αρμοδιοτήτων του υπουργείου Πληροφοριών, προκαλώντας τριβές και ανταγωνισμό μεταξύ των δύο φορέων.

Ο Ραϊσί ήταν πιο κοντά στους IRGC σε σχέση με τον πρώην πρόεδρο Χασάν Ροχανί, και ο Χατίμπ πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του στο τμήμα πληροφοριών των IRGC.

Όταν ο Ραϊσί μετέφερε τον Χατίμπ από τους IRGC για να αναλάβει το υπουργείο Πληροφοριών, αυτό εδραίωσε επίσης ορισμένες από τις νέες εξουσίες πληροφοριών των IRGC.

Ο Χαμενεΐ ήθελε να διατηρήσει τον Χατίμπ στη θέση του εν μέρει για να εξασφαλίσει τη συνεχιζόμενη κυριαρχία των IRGC.

Αν και οι IRGC θεωρούνταν από τον Χαμενεΐ πιο πιστοί και ιδεολογικά αφοσιωμένοι στους στόχους του, η Washington Post έχει αναφέρει ότι το υπουργείο Πληροφοριών θεωρούνταν από αξιωματούχους της CIA και της Μοσάντ πολύ πιο επαγγελματικό και ικανό.

Ενώ αξιωματούχοι πληροφοριών των IRGC ενδέχεται κάποιες φορές να προάγονται λόγω ιδεολογικής πίστης, τα κορυφαία στελέχη του υπουργείου Πληροφοριών συνήθως προάγονται μόνο βάσει εξαιρετικών ικανοτήτων στην κατασκοπεία.

Το Ιράν λέει ότι θα χρησιμοποιήσει όπλα που δεν είχε χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα

Εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν ανακοίνωσε στην κρατική τηλεόραση της χώρας, ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα αναπτύξουν επιπρόσθετα όπλα που δεν είχαν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί στον νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

protothema.gr