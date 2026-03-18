Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας επιβεβαιώνει ότι το Ιράν εκτέλεσε έναν Σουηδό πολίτη, αφότου οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την πρώτη εκτέλεση άνδρα που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία από την έναρξη του πολέμου της χώρας εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Με μεγάλη απογοήτευση έλαβα την πληροφορία ότι ένας Σουηδός πολίτης εκτελέστηκε στο Ιράν νωρίτερα σήμερα», δηλώνει η υπουργός Εξωτερικών Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ σε ανακοίνωσή της.

Η ίδια επισημαίνει ότι «η θανατική ποινή είναι μια απάνθρωπη, σκληρή και μη αναστρέψιμη τιμωρία. Η Σουηδία, μαζί με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, καταδικάζει την εφαρμογή της σε κάθε περίπτωση».

Από τη σύλληψη του άνδρα κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ιράν με το Ισραήλ τον Ιούνιο, η Σουηδία «έθεσε επανειλημμένα το θέμα σε διάφορα επίπεδα με ιρανούς εκπροσώπους», προσθέτει.

