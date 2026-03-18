Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στο βόρειο Ιράν το βράδυ της Τετάρτης, αφού Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Πολεμική Αεροπορία έπληξε πλοία του Ιρανικού Ναυτικού στο λιμάνι Μπαντάρ Ανζάλι, στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας.
Ο στρατός αναφέρει ότι οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, μετά από πληροφορίες που παρείχαν η Διεύθυνση Πληροφοριών του Ναυτικού και η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών.
Σηματοδοτεί την πρώτη φορά στον τρέχοντα πόλεμο που οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιτίθενται στο βόρειο Ιράν, σύμφωνα με τον στρατό.
Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι θα παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιθέσεις αργότερα.