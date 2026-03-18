Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στο βόρειο Ιράν το βράδυ της Τετάρτης, αφού Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Πολεμική Αεροπορία έπληξε πλοία του Ιρανικού Ναυτικού στο λιμάνι Μπαντάρ Ανζάλι, στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας.

Ο στρατός αναφέρει ότι οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, μετά από πληροφορίες που παρείχαν η Διεύθυνση Πληροφοριών του Ναυτικού και η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών.

The airstrikes on Iranian Navy targets in the Caspian Sea are being conducted by the Israeli Air Force, according to Israeli Channel 14.



Σηματοδοτεί την πρώτη φορά στον τρέχοντα πόλεμο που οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιτίθενται στο βόρειο Ιράν, σύμφωνα με τον στρατό.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι θα παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιθέσεις αργότερα.

