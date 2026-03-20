«Το νέο ιρανικό έτος θα είναι η χρονιά μιας ανθεκτικής οικονομίας», είπε προς το λαό του Ιράν ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, με αφορμή την έναρξη του νέου ιρανικού έτους.

Πιστεύει ακράδαντα, είπε αρχικά σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στο κανάλι του στο Telegram, στην ενίσχυση των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες.

«Πουθενά ασφαλείς οι εχθροί του Ιράν»

Νωρίτερα, ο Χαμενεΐ ανέφερε σε προηγούμενο μήνυμά του προς το κοινό ότι οι εχθροί της χώρας του δεν πρέπει να νιώθουν ασφάλεια πουθενά.

Με δήλωση που εκδόθηκε εξ ονόματός του, απευθύνεται προς τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και εκφράζει συλλυπητήρια για τη δολοφονία του υπουργού Πληροφοριών Εσμαήλ Χατίμπ από το Ισραήλ.

Αναφέρει ακόμη ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι οι «εσωτερικοί και εξωτερικοί εχθροί» του Ιράν να μη νιώθουν ασφαλείς πουθενά.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια αφότου ορίστηκε ανώτατος ηγέτης, διαδεχόμενος τον πατέρα του, τον 86χρονο ανώτατο ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

cnn.gr