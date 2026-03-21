Σοκαριστικό βίντεο αποκαλύπτει την τρομακτική στιγμή που ένας οδηγός παρασύρει δύο ποδηλάτες κατά μήκος μιας πολυσύχναστης οδού στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός και τον τραυματισμό τεσσάρων άλλων.

Ο 49χρονος οδηγός ενός κόκκινου Hyundai Tucson φαίνεται σε βίντεο να παρασύρει δύο ποδηλάτες με τους πεζούς να τρέχουν πανικόβλητοι να προστατευτούν.

Last night's deadly crash in Harlem comes days after Mayor Mamdani was criticized by the pro-car right for announcing that speed-limit reductions in school zones would be in effect all day, not just during school hours. https://t.co/sL6UVDtJhU March 20, 2026

«Είδα δύο άνδρες να κείτονται εκεί, δεν μπορούσαν να κινηθούν, με το πρόσωπο τους προς τα κάτω, αυτοί ήταν οι δύο που χτυπήθηκαν με τα ποδήλατά τους και σύρθηκαν από το αυτοκίνητο», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο οδηγός δεν φαίνεται να κάνει καμία προσπάθεια να σταματήσει, καθώς συνεχίζει με πατημένο το γκάζι, σύμφωνα με τους μάρτυρες και το βίντεο. Η σκηνή φτάνει σε απόλυτη αποκορύφωση όταν το αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε σταθμευμένο αστυνομικό όχημα και στη συνέχεια συγκρούεται με ένα φορτηγό, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

«Ο οδηγός φαινόταν μεθυσμένος ή κάτι τέτοιο», ανέφερε εργαζόμενος στην περιοχή. «Δεν μπορείς να αναπτύξεις τέτοια ταχύτητα».

Οι δύο ποδηλάτες, ηλικίας 33 και 28, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία σε κρίσιμη κατάσταση. Δυστυχώς, ο 28χρονος ποδηλάτης υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο οδηγός του Hyundai συνελήφθη χωρίς να τραυματιστεί.

Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό και, προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινώσει κατηγορίες για τον οδηγό.

