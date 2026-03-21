Από εδώ και στο εξής η χώρα θα ονομάζεται Ιράν και όχι Περσία. Μια επιστολή προς τις ξένες πρεσβείες, μια οδηγία προς τη διεθνή κοινότητα άλλαξε την Ιστορία. Πίσω από αυτή την απόφαση, στις 21 Μαρτίου 1935, κρύβεται κάτι πολύ μεγαλύτερο. Μια στρατηγική επανατοποθέτηση, μια δήλωση ισχύος – και η απαρχή ενός γεωπολιτικού παιχνιδιού γύρω από το πετρέλαιο που δεν τελείωσε ποτέ.

Η στιγμή που η «Περσία» παύει να υπάρχει

Η χώρα που ο κόσμος γνωρίζει ως «Περσία» έχει ήδη μια ιστορία χιλιάδων ετών. Είναι συνώνυμη της αυτοκρατορίας, του πολιτισμού, της ποίησης, της τέχνης. Όμως το όνομα αυτό δεν είναι αυτό που χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι κάτοικοί της.

Ο Ρεζά Σαχ Παχλαβί, ένας ηγέτης που επιχειρεί να μεταμορφώσει τη χώρα του σε ένα σύγχρονο, συγκεντρωτικό κράτος, θέλει κάτι διαφορετικό. Θέλει ένα όνομα που να εκφράζει εθνική ταυτότητα, όχι εξωτερική ματιά. Θέλει να σπάσει τη σύνδεση με μια «εξωτική» εικόνα που εξυπηρετεί περισσότερο τους ξένους παρά τους ίδιους.

Έτσι, στις 21 Μαρτίου – την ημέρα του Nowruz, της περσικής Πρωτοχρονιάς – ζητά από όλες τις κυβερνήσεις να χρησιμοποιούν το όνομα «Ιράν». Ένα όνομα που σημαίνει «γη των Αρίων», με βαθιές ρίζες στην ιστορία και την αυτοαντίληψη της χώρας. Δεν είναι απλώς αλλαγή ονόματος, αλλά μία αλλαγή του εθνικού αφηγήματος προς τον υπόλοιπο κόσμο.



Πίσω από το όνομα: η μάχη για τον έλεγχο

Την ίδια στιγμή, κάτι άλλο βράζει κάτω από την επιφάνεια. Και δεν είναι συμβολικό, είναι κυριολεκτικό και είναι το πετρέλαιο.

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, η περιοχή έχει ήδη μετατραπεί σε πεδίο έντονου ανταγωνισμού. Το 1908 ανακαλύπτεται πετρέλαιο και λίγα χρόνια μετά ιδρύεται η Anglo-Persian Oil Company – ο πρόδρομος της σημερινής BP. Οι Βρετανοί αποκτούν τεράστια επιρροή στην οικονομία και την πολιτική της χώρας.

Η «Περσία» είναι πλούσια σε πόρους. Αλλά ο έλεγχος δεν είναι δικός της. Ο Ρεζά Σαχ το γνωρίζει. Και η μετονομασία δεν είναι αποκομμένη από αυτή τη συνθήκη. Είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να επαναπροσδιορίσει τη χώρα ως κυρίαρχο παίκτη – όχι ως προτεκτοράτο. Πολύ σύντομα θα γίνει αντιληπτό πως το «Ιράν» δεν είναι απλώς ένα όνομα, αλλά μία διεκδίκηση.

Το πετρέλαιο ως μοίρα

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η ιστορία της χώρας και η ιστορία της ενέργειας γίνονται ένα.

Το Ιράν δεν είναι απλώς μια χώρα με πετρέλαιο. Είναι μια χώρα που ορίζεται από αυτό. Οι μεγάλες δυνάμεις το γνωρίζουν. Οι εταιρείες το γνωρίζουν. Και πολύ σύντομα, το γνωρίζει και ο ίδιος ο λαός του.

Η ένταση ανάμεσα στην εθνική κυριαρχία και τον ξένο έλεγχο δεν αργεί να εκραγεί. Το 1951, ο Μοσαντέκ επιχειρεί να εθνικοποιήσει το πετρέλαιο. Δύο χρόνια μετά, ανατρέπεται με πραξικόπημα που στηρίζεται από τη Δύση. Το μήνυμα είναι σαφές: το πετρέλαιο δεν είναι απλώς οικονομικός πόρος, αλλά και γεωπολιτικό όπλο. Και το Ιράν το κρατά στα χέρια του.

Από το όνομα στην επανάσταση

Η μετονομασία του 1935 είναι το πρώτο βήμα μιας μακράς πορείας. Μιας πορείας που οδηγεί, δεκαετίες αργότερα, στην Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Η νέα ταυτότητα που επιχειρεί να χτίσει ο Ρεζά Σαχ περνά μέσα από εκσυγχρονισμό, συγκεντρωτισμό και αυστηρό έλεγχο. Όμως η αντίδραση μεγαλώνει. Η κοινωνία αλλάζει, οι ανισότητες βαθαίνουν και η δυσαρέσκεια συσσωρεύεται.

Όταν έρχεται η επανάσταση, δεν ανατρέπει απλώς ένα καθεστώς. Ανατρέπει ολόκληρη τη σχέση της χώρας με τη Δύση – και κατ’ επέκταση, με την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Το Ιράν δεν είναι πλέον ένας ακόμη παραγωγός πετρελαίου. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να ανατρέψει ισορροπίες.

Ο ενεργειακός κόμβος που δεν ελέγχεται

Σήμερα, σχεδόν έναν αιώνα μετά, η απόφαση του 1935 μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ. Το Ιράν βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Όχι μόνο λόγω των αποθεμάτων του, αλλά και λόγω της γεωγραφίας του. Τα Στενά του Ορμούζ – από όπου περνά το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου – μετατρέπονται σε σημείο στρατηγικής πίεσης.

Κάθε ένταση στην περιοχή έχει άμεση αντανάκλαση στις τιμές. Κάθε απειλή, κάθε κίνηση, κάθε δήλωση, μεταφράζεται σε δολάρια ανά βαρέλι.

Το όνομα «Ιράν» δεν είναι πια απλώς ταυτότητα. Είναι συνώνυμο κινδύνου – και ισχύος.

Κοιτάζοντας πίσω, η 21η Μαρτίου 1935 δεν είναι μια ημερομηνία που αλλάζει τον κόσμο από μόνη της. Δεν υπάρχει μια άμεση «έκρηξη» συνεπειών. Δεν υπάρχει μια στιγμή που όλα μεταβάλλονται.

Αλλά υπάρχει κάτι πιο ύπουλο – και πιο ισχυρό. Η αλλαγή του τρόπου που μια χώρα βλέπει τον εαυτό της. Και του τρόπου που θέλει να τη βλέπουν οι άλλοι.

Από την «Περσία» των μύθων και της εξωτικότητας, στο «Ιράν» της ισχύος, της ενέργειας και της γεωπολιτικής. Από μια εικόνα που ανήκει στο παρελθόν, σε μια πραγματικότητα που καθορίζει το μέλλον.

Ένα όνομα που έγινε στρατηγική

Στον 21ο αιώνα, το παιχνίδι του πετρελαίου έχει αλλάξει. Υπάρχουν νέοι παίκτες, νέες τεχνολογίες, νέες ισορροπίες. Αλλά ο πυρήνας παραμένει ο ίδιος. Αυτός που ελέγχει την ενέργεια, ελέγχει και το παιχνίδι.

Και το Ιράν – η χώρα που «γεννήθηκε» επίσημα στις 21 Μαρτίου 1935 – παραμένει ένας από τους λίγους παίκτες που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα.

Η απόφαση του Ρεζά Σαχ – πρώτου σάχη του Οίκου των Παχλαβί – ίσως να ήταν η πρώτη κίνηση σε μια παρτίδα που παίζεται ακόμη. Και που, κάθε τόσο, μας θυμίζει ότι στην ιστορία – όπως και στις αγορές – τίποτα δεν είναι μόνο συμβολικό.

