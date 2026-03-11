Στην τελευταία του δημόσια παρέμβαση στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρώην πρίγκιπας του Ιράν Ρεζά Παχλάβι κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, να προετοιμαστούν για μια αποφασιστική φάση πολιτικής πάλης και να συνεχίσουν την πανεθνική απεργία, περιγράφοντας την τρέχουσα συγκυρία ως κρίσιμο στάδιο μιας ευρύτερης εκστρατείας κατά του καθεστώτος.
Στην δήλωση που απευθύνθηκε στους «συμπατριώτες», ο Παχλαβί προειδοποίησε ότι η κατάσταση είχε φτάσει σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο σημείο και προέτρεψε τον λαό να δώσει προτεραιότητα στην ασφάλειά του, διατηρώντας παράλληλα την ενότητα μέσω ειρηνικών μέσων αντίστασης.
«Αγαπητοί συμπατριώτες, βρισκόμαστε τώρα σε ένα πολύ κρίσιμο στάδιο της τελικής μας μάχης», ανέφερε το μήνυμα.
هممیهنان عزیزم، ما اکنون در مرحله بسیار حساسی از مبارزه نهاییمان قرار داریم.— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) March 11, 2026
از شما میخواهم که در اسرع وقت نیازهای ضروریتان را تهیه کنید، و به خاطر امنیت خودتان خیابانها را ترک کنید و در منازلتان بمانید. همچنان دست به اعتصاب بزنید و سر کار حاضر نشوید. برای نشان دادن اتحاد… pic.twitter.com/IDlWWfCXcR