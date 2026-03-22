Περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν την Παρασκευή στο Σουδάν εξαιτίας πλήγματος σε κέντρο υγείας στο Νταρφούρ, όπως ενημέρωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΠΟΥ, τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κι άλλοι 89 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση εναντίον του κέντρου υγείας του Ελ Νταεΐν, μιας δομής δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.

An attack on a teaching hospital in Al Deain, East Darfur, Sudan, has resulted in 64 deaths, including 13 children, and 89 wounded. The facility is now non-functional, according to the World Health Organization.



Ο πόλεμος που μαίνεται μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έχει κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες, με επιδρομές drones σε κατοικημένες περιοχές.

A devastating airstrike on Ed Dain Hospital in East Darfur has killed at least 64 people, including children and pregnant women, on the first day of Eid al-Fitr. The attack has knocked the region's primary medical hub out of service, leaving thousands without care.

Η αχανής δυτική περιοχή του Νταρφούρ ελέγχεται πλέον σε μεγάλο βαθμό από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις, ενώ ο στρατός ελέγχει το ανατολικό, το κεντρικό και το βόρειο τμήμα του Σουδάν. Η Ελ Νταεΐν, πρωτεύουσα της πολιτείας Ανατολικό Νταρφούρ, η οποία ελέγχεται από τις ΔΤΥ, βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του σουδανικού στρατού.

Η ένοπλη σύρραξη, που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 και σύμφωνα με τον ΟΗΕ πυροδότησε «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο» το τρέχον διάστημα, έχει αφήσει πίσω δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και πάνω από 13 εκατομμύρια εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

protothema.gr