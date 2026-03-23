Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιχείρησαν ξανά να τρολάρουν τον Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια προσπάθεια, κατά την οποία οι Φρουροί της Επανάστασης χρησιμοποίησαν ένα μείγμα στοιχείων από το παρελθόν και το παρόν του πρώην Αμερικανού προέδρου.

IRGC spokesman in English to Trump:



"Hey Trump, you are fired! You are familiar with this sentence.

Thank you for your attention to this matter."



🤣🤣🤣 pic.twitter.com/o1WILwnTEb March 22, 2026

Το πρώτο κομμάτι του μηνύματος είναι αναφορά στη φράση «you are fired» που χρησιμοποιούσε ο Τραμπ όταν ήταν ο οικοδεσπότης του ριάλιτι σόου The Apprentice για να διώξει όσους υποψήφιους «κόβονταν».

Το δεύτερο κομμάτι είναι το υστερόγραφο που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάθε φορά που κάνει μια σημαντική ανάρτηση στο Truth Social γράφοντας «σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

protothema.gr