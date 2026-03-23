Συγκεκριμένους όρους φέρεται να θέτει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Την ίδια ώρα, το τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έως τα ξημερώματα της Τρίτης παραμένει σε ισχύ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εμφανίζεται παράλληλα να εξετάζει και διπλωματική διέξοδο.

«Η άποψή μας είναι ότι έχουμε σταματήσει την ανάπτυξη του Ιράν», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios, που πιστεύει ότι οι Ιρανοί δεν έχουν παρά να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο Τραμπ έχει επιφορτίσει τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ να διερευνήσουν τις πιθανότητες μιας προσέγγισης με το Ιράν, θέτοντας τους παρακάτω όρους.

Οι 6 όροι του Τραμπ προς το Ιράν, σύμφωνα με το Axios

Ο αξιωματούχος είπε ότι οι ΗΠΑ θέλουν το Ιράν να αναλάβει έξι δεσμεύσεις:

Κανένα πυραυλικό πρόγραμμα για πέντε χρόνια

Κανένα πυραυλικό πρόγραμμα για πέντε χρόνια

Μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου

Παροπλισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντόου που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πέρυσι

Αυστηρά πρωτόκολλα εξωτερικής παρατήρησης σχετικά με τη δημιουργία και χρήση φυγοκεντρητών και σχετικών μηχανημάτων που θα μπορούσαν να προωθήσουν ένα πρόγραμμα πυρηνικών όπλων

Συμφωνίες ελέγχου των όπλων με περιφερειακές χώρες που περιλαμβάνουν ανώτατο όριο πυραύλων που δεν υπερβαίνει τους 1.000

Καμία χρηματοδότηση προς «πληρεξούσιους», δηλαδή οργανώσεις που παραδοσιακά στηρίζονταν από την Τεχεράνη, όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οι Χούθι στην Υεμένη ή η Χαμάς στη Γάζα.

