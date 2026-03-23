Έκρηξη στο σημείο που βρισκόταν το συνεργείο του ΕΡΤnews καθώς και άλλα διεθνή μέσα που μετέδιδαν τις βομβαρδισμένες γέφυρες του Λιβάνου από το Ισραήλ, συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (23/3).

Οι δημοσιογράφοι έζησαν στιγμές τρόμου και από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκαν.

Η ανταποκρίτρια του ΕΡΤnews Αδαμαντία Λιόλιου, βρέθηκε στην «κόκκινη ζώνη» του νοτίου Λιβάνου, λίγες ώρες μετά την καταστροφή της γέφυρας Κασμίρ από αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ. Με συνεχή ήχο από μαχητικά αεροσκάφη πάνω από το σημείο και υπό την απειλή νέων πληγμάτων, μετέφερε ζωντανά την εικόνα της περιοχής που έχει μετατραπεί σε πεδίο επιχειρήσεων.

Την ώρα που μετέδιδε τις καταστροφές που έχουν υποστεί γέφυρες με αποτέλεσμα ο Λίβανος να έχει κοπεί στα δύο, σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος από τα τηλεοπτικά συνεργεία.

ertnews.gr