Σε κλίμα κατάνυξης αλλά και βαθιάς ανησυχίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, χιλιάδες μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν στο μεγαλύτερο τέμενος της Βηρυτού για να προσευχηθούν για το τέλος του Ραμαζανιού, το Eid al-Fitr.

H απεσταλμένη του ΕΡΤnews, Aδαμαντία Λιόλιου βρέθηκε εν μέσω του πολέμου στο τζαμί όπου από τα ξημερώματα της Παρασκευής, πιστοί κάθε ηλικίας και εθνικότητας κατέκλυσαν τον χώρο, συμμετέχοντας στη μεγάλη αυτή θρησκευτική γιορτή, που φέτος έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στον Λίβανο έχουν εκτοπιστεί λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων.

Γιορτή μέσα στην αβεβαιότητα

Πολλοί κάτοικοι γιορτάζουν για πρώτη φορά μακριά από τα σπίτια τους, με τις συνήθειες να έχουν αλλάξει δραματικά. Αν και παραδοσιακά η ημέρα συνοδεύεται από οικογενειακά τραπέζια, ανταλλαγή δώρων και εορταστική διάθεση, φέτος κυριαρχεί το αίσθημα της ανασφάλειας και της αγωνίας, όπως επισημαίνει η δημοσιογράφος του ΕΡΤnews.

«Η πίστη μάς κρατά ενωμένους», λένε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η προσευχή αποτελεί τη μοναδική ελπίδα για τον τερματισμό του πολέμου, που διαρκεί εδώ και εβδομάδες.

