Το Ιράν ενέτεινε τις επιθέσεις του σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου γύρω από τον Κόλπο κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και το πρωί της Παρασκευής, αυξάνοντας τις πιέσεις σε έναν πόλεμο που συγκλονίζει τις αγορές ενέργειας και την παγκόσμια οικονομία. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, σκοτώθηκε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι αντιαεροπορικές άμυνές τους ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με πυραύλους, ενώ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τουλάχιστον επτά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Επίσης στον Κόλπο, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι θραύσματα κατά τη διάρκεια «ιρανικής επίθεσης» προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη, ενώ ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας. Η πυρκαγιά ελέγχθηκε, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο Κουβέιτ, ο στρατός ανέφερε σε ανακοινωθέν του ότι η αντιαεροπορική άμυνα επιχείρησε για να «αντιμετωπίσει εχθρικό πύραυλο και απειλές drones», ενώ το υπουργείο Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναφέρθηκε σε «απειλή» εξαιτίας εκτοξεύσεων «πυραύλων».

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο με ανακοινωθέντα του περί «αναχαίτισης και καταστροφής» έξι drones στο ανατολικό τμήμα της χώρας κι άλλου ενός στο βόρειο.

Οι επιθέσεις, σε αντίποινα για μια ισραηλινή επίθεση σε ένα βασικό ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου, οδήγησαν στα ύψη τις τιμές των καυσίμων και έφερε τους Άραβες γείτονες του Ιράν ποιο κοντά στο ενδεχόμενο ανοικτής σύγκρουσης με το Ιράν.

Εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ μετά τα μεσάνυχτα έπειτα από προειδοποίηση του στρατού του Ισραήλ για την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν, ενώ με νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον υποδομών του καθεστώτος στην Τεχεράνη, απάντησε το Τελ Αβίβ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε αργά την Πέμπτη ότι, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ θα αποφύγει τυχόν περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου.

Ο Νετανιάχου δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του ότι το Ιράν δεν έχει πλέον την ικανότητα να εμπλουτίζει ουράνιο ή να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους, αν και δεν παρείχε αποδεικτικά στοιχεία.

Παρόλα αυτά, το Ιράν όπως φαίνεται, παραμένει ικανό για επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συγκλονίζοντας τους Άραβες γείτονές του στον Κόλπο και μια παγκόσμια οικονομία που εξαρτάται από την ενέργεια που παράγουν.

Το αργό πετρέλαιο Brent, το διεθνές πρότυπο, εκτινάχθηκε για λίγο πάνω από τα 119 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση άνω του 60% από την έναρξη του πολέμου. Το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για τις τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκε επίσης απότομα και έχει σχεδόν διπλασιαστεί τον τελευταίο μήνα.

Στο στόχαστρο οι ενεργειακές υποδομές του Κόλπου

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα του Κουβέιτ το διυλιστήριο Mina Al-Ahmadi δέχθηκε επίθεση από ιρανικά drones.

Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί φωτιά σε αρκετές μονάδες του διυλιστηρίου χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή θύματα.

Το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καταδίκασαν τις ιρανικές επιθέσεις. Ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, Αχμέντ Αμπούλ Γκέιτ, τις χαρακτήρισε «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Πλάνο με τη φωτιά που ξέσπασε στη μεγαλύτερη μονάδα LNG στο Κατάρ μετά την ιρανική επίθεση

Αλλά το Ιράν δεν έδειξε σημάδια υποχώρησης. Η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι το διυλιστήριό της SAMREF στην πόλη-λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα επλήγη. Η Σαουδική Αραβία είχε αρχίσει να αντλεί μεγάλες ποσότητες πετρελαίου δυτικά προς την Ερυθρά Θάλασσα για να αποφύγει το Στενό του Ορμούζ.

Σε αυτή την επίθεση, σημειώθηκαν και οι καταρρίψεις δυο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία Patriot, που είναι ανεπτυγμένη στην Σαουδική Αραβία. Η ελληνική κυβέρνηση έσπευσε να δηλώσει ότι αυτό δεν συνιστά εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, αλλά αμυντική ενέργεια στο πλαίσιο της Αμυντικής συμφωνίας που έχει με το Βασίλειο των Σαούντ.

Το Κατάρ, βασική πηγή φυσικού αερίου για τις παγκόσμιες αγορές, δήλωσε ότι προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές από ιρανικούς πυραύλους που έπληξαν την εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου Ρας Λαφάν, όπου η παραγωγή είχε ήδη σταματήσει μετά από προηγούμενες επιθέσεις. Η ζημιά στην εγκατάσταση θα μπορούσε να καθυστερήσει την ικανότητα του Κατάρ να προμηθεύεται την αγορά ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου.

Δύο διυλιστήρια πετρελαίου στο Κουβέιτ και επιχειρήσεις φυσικού αερίου στο Άμπου Ντάμπι έγιναν επίσης στόχος του Ιράν, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Στο Ισραήλ, κύματα ιρανικών επιθέσεων έστειλαν εκατομμύρια ανθρώπους σε καταφύγια και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια, αλλά δεν αναφέρθηκαν σημαντικά θύματα.

Μετά το τελευταίο ιρανικό μπαράζ, ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας Έλι Κοέν δήλωσε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα διακόπηκε για λίγο σε περιοχές του βορρά και ένα διυλιστήριο υπέστη μικρές ζημιές.

«Το Ισραήλ πετυχαίνει τους στόχους του»

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν επικαλεστεί διάφορους πολεμικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της υποβάθμισης των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν και του πυρηνικού του προγράμματος, και της δολοφονίας ανώτερων ηγετών του.

Μιλώντας την Πέμπτη, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Η αεράμυνα του Ιράν έχει καταστεί άχρηστη, το ναυτικό τους βρίσκεται στον πυθμένα της θάλασσας… η αεροπορία τους έχει σχεδόν καταστραφεί».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου / AP

Ο Νετανιάχου, δήλωσε ότι ελπίζει ότι ο ιρανικός λαός θα εξεγερθεί ενάντια στην Ισλαμική Δημοκρατία που κυβερνά για σχεδόν μισό αιώνα, αλλά παραδέχτηκε ότι «είναι πολύ νωρίς» για να πούμε αν αυτό θα συμβεί. Δεν έχει υπάρξει κανένα σημάδι μιας τέτοιας εξέγερσης από την έναρξη του πολέμου, αφού οι ιρανικές αρχές κατέστειλαν τις μαζικές διαμαρτυρίες τον Ιανουάριο. Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι:

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν οι Ιρανοί θα βγουν στους δρόμους. Δεν μπορείς να κάνεις επανάσταση από αέρος. Πρέπει να υπάρχει και ένα επίγειο στοιχείο. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για ένα χερσαίο στοιχείο, δεν θα μοιραστώ ποιες είναι».

Από την πλευρά του, Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί ξανά στο Νότιο Παρς. Αλλά προειδοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι εάν το Ιράν συνεχίσει να χτυπά τις ενεργειακές υποδομές του Κατάρ, οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν και θα «ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο» το κοίτασμα.

Όταν ρωτήθηκε αργότερα για την πιθανότητα ανάπτυξης αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι. Δεν στέλνω στρατεύματα πουθενά».

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ άφησε να εννοηθεί ότι περισσότεροι ηγέτες θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν, αναφερόμενος συγκεκριμένα στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και τη δύναμη Μπασίτζ, μια ισχυρή μονάδα εσωτερικής ασφάλειας της οποίας ο ηγέτης σκοτώθηκε από το Ισραήλ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη μια δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης, ανέφερε ότι το σύστημα αεράμυνας της χώρας έπληξε ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι ένα μαχητικό F-35 αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση μετά από μια πολεμική αποστολή πάνω από το Ιράν. Ένας εκπρόσωπος της διοίκησης, ο λοχαγός Τιμ Χόκινς, δήλωσε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, ο πιλότος ήταν σε «σταθερή» κατάσταση και το περιστατικό βρισκόταν υπό διερεύνηση.

Σε μια ένδειξη του αυξανόμενου κόστους του πολέμου στο Ιράν, το Πεντάγωνο αναζητά 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετα κεφάλαια, σύμφωνα με έναν ανώτερο… δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης. Το υπουργείο έστειλε το αίτημα στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει τις ιδιωτικές πληροφορίες.

Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται την τρίτη εβδομάδα του πολέμου

Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι στο Ιράν έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν μαχητικής ομάδας Χεζμπολάχ στον Λίβανο έχουν εκτοπίσει περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους – περίπου το 20% του πληθυσμού – σύμφωνα με την κυβέρνηση του Λιβάνου, η οποία λέει ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Το Ισραήλ λέει ότι έχει σκοτώσει περισσότερους από 500 μαχητές της Χεζμπολάχ.

Στο Ισραήλ, 15 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από πυραυλικά πυρά του Ιράν. Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν επίσης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της νύχτας από ιρανική πυραυλική επίθεση.

Τουλάχιστον 13 μέλη του Αμερικανικού στρατού έχουν σκοτωθεί.

