Η τιμή του αργού πετρελαίου υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μετά από αναφορές για πιθανή εκεχειρία και έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Αυτό αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση το The Spectator Index, στην οποία αναφέρει: «Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια εν μέσω αναφορών για πιθανή κατάπαυση του πυρός και συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν».

BREAKING: Brent crude oil price falls under $100 amid reports of possible ceasefire and talks between US and Iran March 24, 2026

Η πτώση αποδίδεται στις προσδοκίες αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς ενδεχόμενες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών θα μπορούσαν να μειώσουν τους κινδύνους για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

