Η εμπλοκή των Χούθι στον πόλεμο, αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, δίνοντας νέα τροπή στη σύρραξη. Στο Ισραήλ τραυματίστηκαν πολλά άτομα από ιρανική πυραυλική επίθεση ενώ για ακόμη μία νύχτα, η Τεχεράνη σφυροκοπήθηκε και το Ιράν απάντησε με πλήγματα στη Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν δεύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τις επόμενες ημέρες.

Έντεκα άτομα τραυματίστηκαν από θραύσματα κατά την άμεση πρόσκρουση ιρανικού πυραύλου σε κατοικημένη περιοχή στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσαν η υπηρεσία πρώτων βοηθειών Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA) και ο στρατός.

Washington Post: Σχέδια για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν

Το Πεντάγωνο προετοιμάζει σχέδια για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν αναφέρει η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη ανώνυμους αξιωματούχους, ενώ πιθανολογούνται επιδρομές στο νησί Kharg και παράκτιες περιοχές κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επέμεινε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «μπορούν να επιτύχουν όλους τους στόχους τους χωρίς χερσαίες δυνάμεις», αλλά η αμερικανική εφημερίδα διευκρινίζει ότι ο σχεδιασμός βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και δεν πρόκειται για απόφαση της τελευταίας στιγμής».

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανακοίνωσε νωρίτερα ότι περίπου 3.500 επιπλέον στρατιώτες έφτασαν στη Μέση Ανατολή με το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων Tripoli.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

Οι πεζοναύτες από την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών έφτασαν στην περιοχή στις 27 Μαρτίου, μαζί με «μεταφορικά και μαχητικά αεροσκάφη κρούσης, καθώς και αμφίβια επιθετικά και τακτικά μέσα».

Ο αμερικανικός στρατός αναμένεται επίσης να αναπτύξει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες από την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε στον κόσμο σε 18 ώρες από τη βάση της στη Βόρεια Καρολίνα, ως Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης (IRF) και διαθέτει τρεις ομάδες μάχης περίπου 4.000 στρατιωτών μεταξύ των οποίων και αλεξιπτωτιστές.

Η 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών αναxώρησε από την Καλιφόρνια, αλλά απέχει ακόμη εβδομάδες από την άφιξή της στη Μέση Ανατολή.

Μεταξύ των σχεδίων που εξετάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, είναι η ανάληψη του ελέγχου της νήσου Χαργκ, από την οποία η Τεχεράνη εξάγει περίπου το 90% του πετρελαίου της.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι χερσαίες δυνάμεις πιθανότατα θα είναι σε θέση να αναλάβουν τον έλεγχο της νήσου γρήγορα, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν ένα μπαράζ ιρανικών drones και πυραύλων καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον βομβαρδισμό στρατιωτικών στόχων στο νησί Χάργκ, αλλά είπε ότι άφησε σκόπιμα άθικτη την πετρελαϊκή υποδομή. Το νησί βρίσκεται περίπου 15 μίλια από την ηπειρωτική χώρα του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να καταστρέψουν αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν απειλεί να στοχοποιήσει αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή, καταγγέλλοντας ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές κατέστρεψαν δύο ιρανικά πανεπιστήμια.

«Εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει τα πανεπιστήμιά της στην περιοχή να είναι απαλλαγμένα από αντίποινα πρέπει να καταδικάσει τον βομβαρδισμό των πανεπιστημίων με επίσημη δήλωση έως τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαρτίου, ώρα Τεχεράνης», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Συμβουλεύουμε όλους τους υπαλλήλους, τους καθηγητές και τους φοιτητές των αμερικανικών πανεπιστημίων στην περιοχή και τους κατοίκους των γύρω περιοχών» να παραμένουν ένα χιλιόμετρο μακριά από τις πανεπιστημιουπόλεις.

Αρκετά πανεπιστήμια των ΗΠΑ έχουν πανεπιστημιουπόλεις διάσπαρτες σε όλη την περιοχή του Κόλπου, όπως το Πανεπιστήμιο Texas A&M στο Κατάρ και το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι επιθέσεις έπληξαν το Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας στα βορειοανατολικά της Τεχεράνης, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, αλλά χωρίς να προκληθούν θύματα.