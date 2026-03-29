Με την προσθήκη ενός ακόμη πολεμικού πλοίου, του USS Tripoli που μεταφέρει 3.500 ναύτες και πεζοναύτες και το οποίο έφτασε στην περιοχή, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή.

Όπως μετέδωσε το CNNi Μονάδα Πεζοναυτών θα αναπτυχθεί στην περιοχή. Να σημειωθεί ότι τέτοιου τύπου μονάδες χρησιμοποιούνται για αποστολές όπως μεγάλης κλίμακας αμφίβιες επιχειρήσεις που απαιτούν μετακινήσεις από πλοίο σε ακτή, συμπεριλαμβανομένων επιδρομών και επιθέσεων.

Την ίδια ώρα στο πεδίο της μάχης συνεχίστηκαν οι αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Οι σφοδροί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν σε όλη την Τεχεράνη, με εκρήξεις να πλήττουν πολλές περιοχές της πρωτεύουσας.

Σε κλοιό τα Στενά του Ορμούζ

Από την πλευρά τους οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να χτυπήσουν αμερικανικές και ισραηλινές πανεπιστημιουπόλεις, σε αντίποινα για τις επιθέσεις σε ιρανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει σε 20 πλοία υπό πακιστανική σημαία να διέλθουν από αυτά. Σύμφωνα με τη συμφωνία, δύο πλοία θα διασχίζουν το στενό καθημερινά.

Στο πεδίο της διπλωματίας το Ισλαμαμπάντ φιλοξενεί σήμερα συνομιλίες για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τους υπουργούς Εξωτερικών της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας.

Ισραήλ: Η στρατιωτική βιομηχανία του Ιράν θα έχει καταστραφεί εντός ημερών

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διαβεβαίωσαν ότι οι δυνατότητες του Ιράν να παράγει όπλα θα έχουν «καταστραφεί» κατά το μεγαλύτερο μέρος τους «μέσα σε μερικές ημέρες».

Μέσα στις επόμενες ημέρες ο ισραηλινός στρατός εννοεί να «ολοκληρώσει τις επιθέσεις του εναντίον όλων των συνιστωσών-κλειδιών της στρατιωτικής βιομηχανίας» του Ιράν, δήλωσε ο εκπρόσωπός του Έφι Ντεφρίν μιλώντας στον Τύπο.

«Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καταστρέψει τις περισσότερες δυνατότητές τους ως προς την παραγωγή στρατιωτικού υλικού», συνέχισε.

«Το καθεστώς θα χρειαστεί πολύ καιρό για τις ανοικοδομήσει», συμπλήρωσε.

Ιράκ: Δυο ανώτεροι αξιωματικοί της αστυνομίας νεκροί σε αεροπορική επιδρομή στη Μοσούλη

Δυο ανώτεροι αξιωματικοί της αστυνομίας σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε αεροπορικό πλήγμα στη Μοσούλη, μητρόπολη του βόρειου Ιράκ, ανακοίνωσε υπουργείο Εσωτερικών, καταγγέλλοντας «σιωνιστική-αμερικανική επίθεση» σε ανακοίνωσή του.

Οι πέντε αστυνομικοί οι οποίοι τραυματίστηκαν «στοχοποιήθηκαν σε δεύτερο πλήγμα καθώς επενέβαιναν για να διασώσουν» τους ανωτέρους τους που είχαν χτυπηθεί σε προηγούμενο πλγήμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που υπογράμμισε ότι η αεροπορική επιδρομή έγινε «στην καρδιά της Μοσούλης».

