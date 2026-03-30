Διευθετήθηκαν οι ρυθμίσεις για τις λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα στον Ναό της Αναστάσεως του Πανάγιου Τάφου στην Ιερουσαλήμ, μετά την ένταση που προκλήθηκε όταν η αστυνομία εμπόδισε κορυφαίους καθολικούς αξιωματούχους να προσευχηθούν στον χώρο, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Κουστωδία των Αγίων Τόπων ανακοίνωσαν ότι οι λεπτομέρειες για την πρόσβαση των εκπροσώπων των Εκκλησιών στον Ναό της Αναστάσεως έχουν «αντιμετωπιστεί και επιλυθεί», έπειτα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ με συμμετοχή εκπροσώπων χριστιανικών δογμάτων της Ιερουσαλήμ, της ισραηλινής αστυνομίας και άλλων αρχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «σε συμφωνία με την ισραηλινή αστυνομία, διασφαλίστηκε η πρόσβαση των εκπροσώπων των Εκκλησιών προκειμένου να τελεστούν οι λειτουργίες και οι τελετές και να διατηρηθούν οι αρχαίες πασχαλινές παραδόσεις στον Ναό της Αναστάσεως».

Οι λειτουργίες θα μεταδοθούν ζωντανά, ώστε να τηρηθούν οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί από τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ σχετικά με τις δημόσιες συγκεντρώσεις.

Following a productive meeting between the Israel Police and Latin Catholic Cardinal Pierbattista Pizzaballa, a mutual framework has been established for upcoming Easter ceremonies.



Due to the complex security reality of Operation “Roaring Lion,” ceremonies including the “Holy… pic.twitter.com/uWcE4fnQMO — Israel Police (@israelpolice) March 30, 2026

Οι δύο καθολικοί θεσμοί εξέφρασαν ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, για την «άμεση προσοχή και την πολύτιμη παρέμβασή» του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η Εκκλησία παραμένει σε συνεχή διάλογο με τις αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ισραηλινής αστυνομίας».

Παράλληλα, εκφράζεται η ευχή για τον τερματισμό του πολέμου που επηρεάζει την περιοχή, επισημαίνοντας τις σοβαρές συνέπειες για όλους τους πληθυσμούς.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Χέρτσογκ δήλωσε ότι «χαιρετίζει θερμά τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν το πρωί μεταξύ των διοικητών της ισραηλινής αστυνομίας στην Ιερουσαλήμ και του Λατίνου Πατριάρχη, Μακαριωτάτου Καρδιναλίου Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, κατά τη συνάντησή τους μαζί με εκπρόσωπο του Γραφείου του Προέδρου του Ισραήλ, με στόχο τη ρύθμιση των διαδικασιών για τις πασχαλινές προσευχές στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ».

אני מברך על ההבנות שהושגו הבוקר בין מפקדי משטרת ישראל לבין הפטריארך הלטיני בירושלים, הקרדינל פיירבטיסטה פיצבאלה, במהלך פגישתם יחד עם נציג מטעם בית הנשיא, להסדרת ההיערכות לתפילות חג הפסחא בעיר העתיקה בירושלים.



אני שב ומדגיש את מחויבותה הבלתי מתפשרת של מדינת ישראל לחופש הפולחן… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) March 30, 2026

Ο Ισραηλινός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «εκ μέρους του Κράτους του Ισραήλ, εκφράζω τις θερμότερες ευχές μου για την επικείμενη εορτή του Πάσχα προς τον Λατίνο Πατριάρχη, τους χριστιανούς αδελφούς και αδελφές μας στους Αγίους Τόπους, καθώς και προς τους χριστιανούς φίλους μας στη Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο».

