Το υπουργείο Εξωτερικών της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι απέλασε τον κορυφαίο διπλωμάτη του Ιράν, Μοχσέν Τεχρανί ως ανεπιθύμητο πρόσωπο καθώς αυξάνονται οι εντάσεις μεταξύ του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν και της φιλελεύθερης κυβέρνησης της Αργεντινής, η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με την κυβέρνηση Τραμπ.

Σε μήνυμά του στο X, ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής, Πάμπλο Κίρνο, δήλωσε ότι ο επιτετραμμένος του Ιράν, Μοχσέν Σολτάνι Τεχρανί, εγκατέλειψε τη χώρα «σύμφωνα» με ψήφισμα που εκδόθηκε την Πέμπτη, το οποίο έδωσε στον Ιρανό διπλωμάτη 48 ώρες για να εγκαταλείψει τη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο εθνών εντάθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αφότου η Αργεντινή κήρυξε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν τρομοκρατική οργάνωση. Το μέτρο θα επιτρέψει στην κυβέρνηση της Αργεντινής να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις εναντίον όσων διεξάγουν συναλλαγές με τους Φρουρούς της Επανάστασης και να κατάσχει οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να κατέχουν στην Αργεντινή.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν απάντησε σε δήλωσή του στον χαρακτηρισμό της Αργεντινής ως τρομοκρατικής οργάνωσης στην οποία ανέφερε ότι οι ενέργειες της Αργεντινής ισοδυναμούσαν με «ασυγχώρητο αδίκημα» που έχει επηρεαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

