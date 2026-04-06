Αλλαγή στα ενεργειακά δεδομένα του πλανήτη αναμένεται από την αξιοποίηση του μεγαλύτερου κοιτάσματος πετρελαίου και φυσικού αερίου των τελευταίων 25 ετών, η οποία θα μειώσει και την επιρροή από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει απορρύθμιση της αγοράς των ορυκτών καυσίμων, καθώς το «κλείσιμο» των περίφημων Στενών του Ορμούζ δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας στην τροφοδοσία του «μαύρου χρυσού».

Αυτό είναι από μόνο του αρκετό ώστε να επαναφέρει στο προσκήνιο της επικαιρότητας το μεγαλύτερο κοίτασμα πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχει ανακαλυφθεί από την BP τα τελευταία 25 χρόνια στον πλανήτη γη.

Πρόκειται για το κοίτασμα στο «οικόπεδο» Bumerangue, στην περιοχή του Νότιου Ατλαντικού, περίπου 400 χιλιόμετρα νότια του Ρίο ντε Τζανέιρο, η ανακάλυψη του οποίου πραγματοποιήθηκε στα τέλη του περσινού καλοκαιριού.

Οι αρχικές εκτιμήσεις τοποθετούσαν την κατακόρυφη στήλη υδρογονανθράκων σε ύψος περίπου 500 μέτρων. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση που εξέδωσε η BP στα τέλη Οκτωβρίου, η ανακάλυψη αφορά στην πραγματικότητα μια συνολική στήλη υδρογονανθράκων περίπου 1.000 μέτρων, η οποία περιλαμβάνει 100 μέτρα στήλης αργού πετρελαίου και 900 μέτρα στήλης πλούσιου σε συμπυκνώματα φυσικού αερίου.

Ο ταμιευτήρας αποτελείται από υψηλής ποιότητας ανθρακικά πετρώματα που σχηματίστηκαν κάτω από το αλάτι του υπεδάφους, γνωστά και ως προ-αλατούχα πετρώματα, και εκτείνεται σε μια περιοχή μεγαλύτερη από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, περίπου όσο ολόκληρο το Παρίσι.

Με πιο απλά λόγια, πρόκειται για ένα τεράστιο «υπόγειο δοχείο» που μπορεί να φιλοξενεί μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου, κάτω από πολύ δύσκολες γεωλογικές συνθήκες, κάτι που κάνει την ανακάλυψη εξαιρετικά σημαντική για την εταιρεία και την ενεργειακή αγορά.﻿

Η BP εξακολουθεί να βρίσκεται στη διαδικασία διενέργειας εργαστηριακών δοκιμών για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του κοιτάσματος, της αναλογίας αερίου-πετρελαίου και συμπυκνωμάτων-αερίου, καθώς και για την εκτίμηση των όγκων. Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων αξιολόγησης είναι σε εξέλιξη, ενώ οι γεωτρητικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027, εφόσον ληφθούν οι απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις.

