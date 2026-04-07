Συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη μετά τις 12 το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης (07/04).

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, σημειώθηκαν πυροβολισμοί κοντά στο προξενείο του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι ένοπλοι δράστες ήταν τρεις με τον έναν εξ αυτών να έχει χάσει τη ζωή του και οι άλλοι δύο έχουν τραυματιστεί.

Η πρώτη ανακοίνωση της αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης ανέφερε ότι «έχουν εξουδετερωθεί οι τρεις δράστες». Όπως αναφέρει η Hurriyet, από την ανταλλαγή των πυροβολισμών τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί.

Δημοσιογράφος του CNN Turk, Tamer Oskay, έδωσε πληροφορίες σχετικά με την επίθεση στο ισραηλινό προξενείο. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι δράστες προσπάθησαν να μπουν στο κτίριο και να κινηθούν προς τον 7ο όροφο, όπου βρίσκεται το προξενείο, με τους φύλακες ασφαλείας να αντιλαμβάνονται την κατάσταση.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους ενόπλους να σταματήσουν, εκείνοι δεν υπάκουσαν και έτσι ξεκίνησε η ανταλλαγή των πυροβολισμών. Οι δύο από τους τρεις δράστες δέχθηκαν πρώτοι τα πυρά, με τον έναν να χάνει τη ζωή του και τον άλλον να τραυματίζεται. Ο τρίτος δράστης κρύφτηκε πίσω από ένα όχημα και συνέχισε να πυροβολεί προς τους φύλακες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και εκείνος.