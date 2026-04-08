Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους προς τη θάλασσα στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της την Μεγάλη Τετάρτη (8/4), έκανε γνωστό ο στρατός της Νότιας Κορέας, στον απόηχο μιας άλλης εκτόξευσης που έγινε μια ημέρα νωρίτερα.

Το Κοινό Επιτελείο Επιτελείων (JCS) της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι οι πύραυλοι διέσχισαν 240 χιλιόμετρα προσθέτοντας ότι οι αρχές της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ διεξάγουν λεπτομερή ανάλυση της εκτόξευσης. Ο στρατός της Νότιας Κορέας δήλωσε επίσης ότι εντόπισε την εκτόξευση ενός ύποπτου βαλλιστικού πυραύλου από κοντά στην Πιονγιάνγκ την Μεγάλη Τρίτη (7/4).

Οι ενέργειες την Πιονγκγιάνκ προκάλεσαν κινητοποίηση στη Σεούλ και οδήγησαν σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο κάλεσε την Πιονγιάνγκ να τερματίσει τέτοιες δοκιμές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap της Νότιας Κορέας, επικαλούμενο στρατιωτικούς αξιωματούχους, ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε την Τρίτη πέταξε ανατολικά πριν εξαφανιστεί.

Στο Τόκιο, κυβερνητικό στέλεχος δήλωσε ότι κανένας πύραυλος δεν είχε εισέλθει στο έδαφος ή την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ιαπωνίας και δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ζημιές από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά και τις δύο εκτοξεύσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου Μινόρου Κιχάρα καταδίκασε τις ενέργειες, λέγοντας ότι «απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας».

