Την αγορά και συμπαραγωγή ευρωπαϊκών συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας επιθυμεί η Τουρκία, η οποία απευθύνθηκε στην Ιταλία μετά τα περιστατικά πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν.

Η Άγκυρα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, επιδιώκει εδώ και καιρό την απόκτηση πυραυλικών συστοιχιών SAMP/T, τις οποίες κατασκευάζει η γαλλοϊταλική εταιρεία Eurosam GIE, προκειμένου να ενισχύσει την αεράμυνά της, όμως η Γαλλία είχε απορρίψει προηγούμενα αιτήματά της.

Ωστόσο, οι πηγές που επικαλείται το πρακτορείο σημειώνουν ότι οι Τούρκοι διαπραγματευτές πιστεύουν πως αυτή τη φορά η Γαλλία ενδέχεται να είναι πιο θετικά διακείμενη.

Τις διαπραγματεύσεις της Άγκυρας με τη Ρώμη είχε αποκαλύψει νωρίτερα η τουρκική εφημερίδα Yeni Safak.

Ούτε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ούτε η ιταλική κυβέρνηση απάντησαν στα αιτήματα του Bloomberg να σχολιάσουν την είδηση, ενώ η γαλλική προεδρία παρέπεμψε στο υπουργείο Άμυνας, το οποίο επίσης δεν απάντησε.

Η επιθυμία της Τουρκίας να αποκτήσει συστήματα SAMP/T για να οικοδομήσει τον δικό της «ατσάλινο θόλο» (steel dome) –στα πρότυπα του Iron Dome του Ισραήλ– κατέστη πιο επιτακτική το τελευταίο διάστημα καθώς οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν τέσσερις πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Τουρκία από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Άγκυρα, όπως σημειώνει το Bloomberg, προσπαθεί εδώ και καιρό να πείσει τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για τη συμπαραγωγή συστημάτων αεράμυνας με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας της. Στο πλαίσιο αυτό, η Τουρκία και η Eurosam υπέγραψαν συμφωνία για τη συμπαραγωγή ενός συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας το 2018, αλλά οι μετέπειτα γαλλικές αντιρρήσεις εμπόδισαν κάθε περαιτέρω εξέλιξη.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Ιταλία σχεδιάζει να αποστείλει αεροπορικά, αντιαεροπορικά αντι-drones και αντιπυραυλικά συστήματα στις αραβικές χώρες του Κόλπου.

Την Τρίτη, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εγκαινίασε την πρώτη φάση μιας παραγωγικής εγκατάστασης ύψους 3 δισ. δολαρίων, την οποία διαχειρίζεται η κρατική βιομηχανία πυραύλων Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret. Το εργοστάσιο, που βρίσκεται κοντά στην Άγκυρα, θα ενισχύσει τα επόμενα χρόνια την παραγωγή εγχώρια αναπτυγμένων συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας και βαλλιστικών πυραύλων, περιλαμβανομένου του κορυφαίου τουρκικού μοντέλου Tayfun.

«Με αυτές τις επενδύσεις, θα ενισχύσουμε το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνάς μας», δήλωσε ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι η Τουρκία πούλησε πέρυσι όπλα αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων. «Θα εδραιώσουμε τις δυνατότητές μας σε πυραύλους cruise και βαλλιστικούς πυραύλους».

«Σήμερα, οι εγκαταστάσεις και τα συστήματα που θέσαμε σε λειτουργία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, με ολοκληρωμένη επένδυση ύψους 1 δισ. δολαρίων και με συνολικό ύψος επένδυσης που φτάνει τα 3 δισ. δολάρια, ας είναι ευεργετικά και καλότυχα για τη χώρα μας, το έθνος μας και τις δυνάμεις ασφαλείας μας», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Τούρκος πρόεδρος.

Τον τελευταίο μήνα, εν τω μεταξύ, το ΝΑΤΟ έχει αναπτύξει στην Τουρκία δύο αμερικανικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας Patriot, αφότου αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους που πιστεύεται ότι στόχευαν συμμαχικά μέσα στη χώρα: ένα προηγμένο ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Κιουρετσίκ, στην ανατολική Τουρκία, και την αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ κοντά στα σύνορα με τη Συρία, όπου σταθμεύουν εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες.

Η Άγκυρα, που προετοιμάζεται να φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, ζήτησε επίσης πρόσφατα απεριόριστη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία προκειμένου να βελτιωθεί η αποτρεπτική ικανότητα στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Επιδιώκει επίσης να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, οι οποίες επιδεινώθηκαν μετά την απόκτηση από την Τουρκία των ρωσικής κατασκευής συστοιχιών S-400 το 2019, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η Ουάσινγκτον θέλει η Τουρκία να εγκαταλείψει τους S-400, οι οποίοι είναι ασύμβατοι με τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ, και να επανενταχθεί στο αμερικανικό πρόγραμμα των F-35.

