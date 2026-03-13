Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίαςγνωστοποίησε σε ανακοίνωσή του πως ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από τα στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στηνΑνατολική Μεσόγειο

Η ανακοίνωση ανέφερε: «Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από τα αεροπορικά και πυραυλικά αμυντικά στοιχεία του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο».

BREAKING – Turkish MoD:



Turkish Ministry of Defense: and entering Turkish airspace has been neutralised by NATO air and missile defense assets deployed in the Eastern Mediterranean.Defense: pic.twitter.com/IVPRKWkAFR March 13, 2026

«Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό έναντι οποιασδήποτε απειλής κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της χώρας μας, ενώ διεξάγονται συζητήσεις με τη σχετική χώρα για να διευκρινιστούν όλες οι πτυχές του συμβάντος. Με προτεραιότητα την εθνική μας ασφάλεια, όλες οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται και αξιολογούνται προσεκτικά» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πρόκειται για την τρίτη φορά που το Ιράν επιτίθεται με βαλλιστικό πύραυλο στην Τουρκία μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.

ΝΑΤΟ: Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή

Σε δήλωση που έκανε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ στο πρακτορείο Anadolu, για τη σημερινή αναχαίτιση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου μέσα στον τουρκικό εναέριο χώρο, είπε: «Το ΝΑΤΟ παραμένει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή από οποιαδήποτε κατεύθυνση».



Η δήλωση, στην οποία επισημάνθηκε ότι δεν ήταν δυνατό να κοινοποιηθούν επιχειρησιακές λεπτομέρειες, περιελάμβανε την πληροφορία ότι «θα συνεχίσουμε να προσαρμόζουμε το σύστημα άμυνας κατά των βαλλιστικών πυραύλων μας στις εξελισσόμενες απειλές».

protothema.gr