Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέκρινε την Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31), κλιμακώνοντας τη διπλωματική αντιπαράθεση ενόψει της παγκόσμιας συνόδου που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Νοέμβριο.

Σύμφωνα με το Reuters, το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση των υπουργών Κλίματος της ΕΕ την Πέμπτη, όπου η Κύπρος κατήγγειλε ότι δεν προσκλήθηκε από την Τουρκία σε δύο προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την COP31, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη και το Τόκιο.

Από την πλευρά της, η Άγκυρα υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προσκληθεί σε όλες τις εκδηλώσεις που συντονίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη στο πλαίσιο της COP31, όπως οι συναντήσεις στη Βόννη και την Αγία Πετρούπολη. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι οι εκδηλώσεις που διοργανώνει η ίδια σε εθνικό επίπεδο, εκτός του επίσημου πλαισίου της Διάσκεψης, όπως η πρωτοβουλία «Zero Waste» στη Νέα Υόρκη, δεν περιλαμβάνουν την Κύπρο.

Τουρκική διπλωματική πηγή ανέφερε ότι οι επαφές και οι συναντήσεις που πραγματοποιούνται πριν από την COP31 αποτελούν εθνικές πρωτοβουλίες προετοιμασίας, διαβούλευσης και προβολής, ενώ σημείωσε ότι η επίσημη διαδικασία αποστολής προσκλήσεων για τη Σύνοδο των Ηγετών δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και, ως εκ τούτου, δεν έχουν αποσταλεί προσκλήσεις σε κανένα συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης-Πλαισίου του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC).

Σαφής στήριξη της ΕΕ προς την Κύπρο

Η υπόθεση προκάλεσε την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον Επίτροπο της ΕΕ για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, να δηλώνει ότι τα κράτη-μέλη συμφώνησαν πως η στάση της Τουρκίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Όπως ανέφερε, και οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα, υπογραμμίζοντας ότι ενημέρωσε τόσο τα Ηνωμένα Έθνη όσο και την αντιπροσωπεία της Τουρκίας στην ΕΕ πως ο αποκλεισμός της Κύπρου είναι «απαράδεκτος».

Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και παραμένει η μοναδική χώρα που αναγνωρίζει το ψευδοκράτος, γεγονός που βρίσκεται στο επίκεντρο της διαφωνίας.

Ανησυχία και για τη Σύνοδο των Ηγετών

Η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, εξέφρασε επίσης ανησυχία ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενδέχεται να αποκλειστεί και από το σκέλος της COP31 στο οποίο θα συμμετάσχουν οι παγκόσμιοι ηγέτες, το οποίο θα οργανώσει η Τουρκία ως διοργανώτρια χώρα.

Το ενδεχόμενο αυτό έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις εντός της ΕΕ. Ο υφυπουργός Κλίματος της Πολωνίας, Κριστόφ Μπολέστα, δήλωσε ότι, εάν η Κύπρος αντιμετωπιστεί άδικα, ορισμένα κράτη-μέλη ενδέχεται να εξετάσουν ακόμη και το ενδεχόμενο να μην συμμετάσχουν στη σύνοδο σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Κλίματος της Ιρλανδίας, Ντάρα Ο’Μπράιεν, εξέφρασε την πλήρη στήριξή του προς την Κύπρο, εκτιμώντας ότι η διαφορά μπορεί να επιλυθεί μέσω διαλόγου με την Τουρκία, χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση.

Η COP31 θα φιλοξενηθεί στην Τουρκία, ενώ η Αυστραλία θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής των επίσημων διαπραγματεύσεων του ΟΗΕ, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε μετά τις κοινές υποψηφιότητες των δύο χωρών για τη διοργάνωση.