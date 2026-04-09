Η Μελάνια Τραμπ διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση με τον Τζέφρι Επστάιν, χαρακτηρίζοντας ψευδείς και συκοφαντικούς τους ισχυρισμούς που τη συνδέουν με την υπόθεση και καλώντας να σταματήσουν άμεσα.

Σε σπάνια δημόσια δήλωσή της από τον Λευκό Οίκο τη Μεγάλη Πέμπτη, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ τόνισε ότι οι αναφορές που τη συσχετίζουν με τον Επστάιν είναι ψευδείς και πρέπει να σταματήσουν. «Τα ψέματα που με συνδέουν με τον ελεεινό Τζέφρι Επστάιν πρέπει να σταματήσουν σήμερα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, δεν είχε ποτέ προσωπική σχέση με τον επιχειρηματία, ούτε με τη στενή συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ, με την οποία – όπως διευκρίνισε – διατηρούσε μόνο περιστασιακή επικοινωνία.

NOW – Melania: "To be clear, I never had relations with Epstein or his accomplice Maxwell."



"I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time."



"Epstein did not introduce me to Donald Trump. I met my husband by… — Disclose.tv (@disclosetv) April 9, 2026

Η Μελάνια Τραμπ υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε θύμα του Επστάιν, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα σχετικά δημοσιεύματα.

Απέρριψε επίσης τις φήμες ότι ο Επστάιν τη σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τες «κακόβουλες προσπάθειες δυσφήμισής μου». «Ο Επστάιν δεν με γνώρισε στον Ντόναλντ Τραμπ. Γνώρισα τον άντρα μου τυχαία. Οι λεπτομέρειες της αρχικής μου συνάντησης με τον σύζυγό μου καταγράφονται στο βιβλίο μου» συμπλήρωσε.

«Ποτέ δεν είχα καμία γνώση για τα θύματα του Επστάιν. Ποτέ δεν μπλέχθηκα με κανέναν τρόπο. Δεν συμμετείχα, δεν βρέθηκα ποτέ στο αεροπλάνο του και δεν επισκέφθηκα ποτέ το ιδιωτικό του νησί».

Παράλληλα, κάλεσε το Κογκρέσο να προχωρήσει στη διοργάνωση δημόσιας ακρόασης με επίκεντρο τα θύματα του Επστάιν, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουν ενώπιον των νομοθετών και να καταγραφούν οι μαρτυρίες τους στα επίσημα πρακτικά.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν συνελήφθη εκ νέου το 2019, αντιμετωπίζοντας ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων. Την ίδια χρονιά βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή του Μανχάταν, με τις Αρχές να καταλήγουν ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.

