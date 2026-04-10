Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν στη Χαβάη, όπου το ηφαίστειο Κιλαουέα εκτόξευσε λάβα σε μεγάλα ύψη, σύμφωνα με το United States Geological Survey (USGS), το οποίο παρακολουθεί στενά τη δραστηριότητα του.

Σύμφωνα με το USGS, η εκτόξευση λάβας ξεκίνησε στις 11:10 το πρωί τοπική ώρα (21:10 ώρα Κύπρου), όπως καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι πίδακες λάβας έφτασαν έως και τα 190 μέτρα πάνω από το έδαφος, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο.

Το Κιλαουέα θεωρείται ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια παγκοσμίως και βρίσκεται σε συνεχή δραστηριότητα με διακοπές από τις 23 Δεκεμβρίου 2024.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο αποτελεί την 44η εκτόξευση λάβας στο πλαίσιο της τρέχουσας εκρηκτικής περιόδου.

ertnews.gr