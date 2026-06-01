Στο 10,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό των μονογονεϊκών νοικοκυριών με παιδιά στην Κύπρο το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γονέων, η οποία τιμάται κάθε χρόνο την 1η Ιουνίου.

Σύμφωνα με τη Eurostat, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχαν το 2025 περίπου 6,1 εκατομμύρια μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 12,9% του συνόλου των νοικοκυριών με παιδιά.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό των οικογενειών με έναν μόνο ενήλικα παρουσίαζε σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Η Εσθονία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό, καθώς το 40,6% των νοικοκυριών με παιδιά ήταν μονογονεϊκά. Ακολουθούσαν η Λιθουανία με 32,7% και η Λετονία με 28,5%.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σλοβακία με 3,1%, στην Ελλάδα με 3,8% και στη Σλοβενία με 4,0%.

Σε επίπεδο ΕΕ, η πλειονότητα των μονογονεϊκών νοικοκυριών είχε ένα παιδί, με ποσοστό 60,1%, ενώ το 30,9% είχε δύο παιδιά και το 9,0% τρία ή περισσότερα παιδιά.

Η Eurostat αναφέρει επίσης ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες είχαν κατά κύριο λόγο γυναίκα ως επικεφαλής του νοικοκυριού. Συγκεκριμένα, περίπου 5 εκατομμύρια νοικοκυριά, ή το 81,6% του συνόλου των μονογονεϊκών οικογενειών με παιδιά, είχαν γυναίκα επικεφαλής, ενώ οι άνδρες αντιστοιχούσαν στο 18,4%.

Όπως αναφέρεται, η δημοσίευση των στοιχείων συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Γονέων, η οποία έχει ως στόχο να αναδείξει τον ρόλο των γονέων και των φροντιστών στην ανατροφή των παιδιών και στη διασφάλιση της ευημερίας και της προστασίας τους.

