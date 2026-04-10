Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II προετοιμάζονται για μια επανείσοδο και προσθαλάσσωση υψηλού κινδύνου, το τελικό και ίσως πιο επικίνδυνο στάδιο του ιστορικού 10ήμερου ταξιδιού τους γύρω από τη Σελήνη.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι Αμερικανοί Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, μαζί με τον Καναδό Τζέρεμι Χάνσεν, ταξίδεψαν πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άνθρωπο στο παρελθόν, σε μια αποστολή που θεωρείται βασικό σκαλοπάτι προς τις μελλοντικές επανδρωμένες προσγειώσεις στη Σελήνη.

Η προσθαλάσσωση έχει προγραμματιστεί στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο, στις 5:07 μ.μ. τοπική ώρα (03:07 ώρα Κύπρου), μετά την οποία η NASA και ο στρατός θα τους βοηθήσουν να βγουν από την κάψουλα και θα τους μεταφέρουν με αεροπλάνο σε πλοίο διάσωσης.

Οι αστροναύτες ξύπνησαν την Παρασκευή με τις μελωδίες των τραγουδιών «Run to the Water» των Live και «Free» των Zac Brown Band, σύμφωνα με την NASA.

Το ταξίδι τους ήταν γεμάτο ορόσημα και έχει ήδη αποφέρει εκπληκτικές φωτογραφίες που έχουν αιχμαλωτίσει τη φαντασία των ανθρώπων στη Γη.

Ωστόσο, μέχρι οι αστροναύτες να επιστρέψουν ασφαλείς, είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για επιτυχία, δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της NASA, Αμίτ Ξατρίγια, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

«Θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να γιορτάζουμε όταν το πλήρωμα θα βρίσκεται ασφαλές στο ιατρείο του σκάφους», είπε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος. «Τότε θα μπορέσουμε πραγματικά να αφήσουμε τα συναισθήματα να μας κυριεύσουν και, όπως καταλαβαίνετε, να αρχίσουμε να μιλάμε για επιτυχία».

«Πρέπει να έχουμε το πλήρωμα πίσω στη Γη πριν το κάνουμε αυτό».

H θερμική ασπίδα

Τα διακυβεύματα είναι ιδιαίτερα υψηλά, δεδομένων των ανησυχιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της αποστολής Artemis I, μιας μη επανδρωμένης δοκιμαστικής πτήσης προς τη Σελήνη και επιστροφής το 2022, κατά την οποία η θερμική ασπίδα του Orion υπέστη διάβρωση με απροσδόκητους τρόπους.

Η θερμική ασπίδα είναι ζωτικής σημασίας: κατά την επανείσοδό τους, τα διαστημικά σκάφη θα φτάσουν σε μέγιστες ταχύτητες που πλησιάζουν τις 35 φορές την ταχύτητα του ήχου και θα αντιμετωπίσουν καυτές θερμοκρασίες που φτάνουν περίπου το μισό της θερμοκρασίας της επιφάνειας του Ήλιου.

Η θερμική ασπίδα προορίζεται να διαβρώνεται αργά – «να αποκολλάται», όπως το θέτει η NASA – για να προστατεύσει την κάψουλα, μια διαδικασία που κατά τη διάρκεια της αποστολής Artemis I διακόπηκε.

Ακόμη και η NASA παραδέχεται ότι η κρίσιμη ασπίδα παραμένει ελαττωματική. Ωστόσο, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αν υπήρχαν αστροναύτες επί του σκάφους κατά τη διάρκεια της αποστολής Artemis I, θα είχαν επιβιώσει.

Για να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους αυτή τη φορά, η NASA έχει αλλάξει την τροχιά επανεισόδου που είχε χρησιμοποιήσει σε εκείνη την αποστολή δοκιμής χωρίς πλήρωμα, αφού διαπίστωσε ότι είχε παίξει ρόλο στις επιπλοκές.

Οι αστροναύτες, επομένως, θα επιστρέψουν ακολουθώντας μια πιο απότομη και, ως εκ τούτου, συντομότερη τροχιά, με την οποία οι αξιωματούχοι της NASA, σε συνεννόηση με τους αστροναύτες, κατέληξαν ότι αισθάνονται άνετα.

«Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στο σύστημα, στη θερμική ασπίδα, στα αλεξίπτωτα και στα συστήματα ανάκτησης που έχουμε δημιουργήσει», τόνισε ο Ξατρίγια. «Η μηχανική το υποστηρίζει, τα δεδομένα πτήσης της Artemis I το υποστηρίζουν. Όλες οι δοκιμές εδάφους μας το υποστηρίζουν. Η ανάλυσή μας το υποστηρίζει».

«Το πλήρωμα θα στοιχηματίσει τη ζωή του σε αυτή την εμπιστοσύνη».

Ωστόσο, η κατάσταση με την θερμική ασπίδα έχει προκαλέσει ανησυχητικές συγκρίσεις με τις καταστροφές των διαστημικών λεωφορείων Challenger και Columbia το 1986 και το 2003 αντίστοιχα, όταν αστροναύτες έχασαν τη ζωή τους αφού είχαν αγνοηθεί προειδοποιητικά σημάδια.

Όταν ρωτήθηκε αργότερα για τα επίπεδα άγχους στο έδαφος, o αναπληρωτής διοικητής της NASA είπε ότι «είναι αδύνατο να πεις ότι δεν έχεις πια κανένα παράλογο φόβο».

«Αλλά θα σας έλεγα ότι δεν έχω κανένα λογικό φόβο για το τι θα συμβεί».

Χαρά και άγχος

Η Κάθριν Χάνσεν, σύζυγος του αστροναύτη Τζέρεμι, δήλωσε στο AFP ότι «ήταν μια πολύ συναισθηματική εβδομάδα».

«Υπήρξε πολλή ευτυχία και ενθουσιασμός, πολλή χαρά», είπε, αλλά και «κάποια ανησυχία και η επιθυμία να τον δούμε να επιστρέφει σώος στο σπίτι».

Η δεύτερη φάση του προγράμματος Artemis ήταν μια δοκιμαστική αποστολή για την επαλήθευση της αξιοπιστίας της κάψουλας Orion, η οποία μέχρι τώρα δεν είχε μεταφέρει ανθρώπους.

Ήταν επίσης ένα ταξίδι που σηματοδοτήθηκε από ιστορικά επιτεύγματα: ο Γκλόβερ ήταν ο πρώτος έγχρωμος που πέταξε γύρω από τη Σελήνη, η Κοχ ήταν η πρώτη γυναίκα και ο Καναδός Χάνσεν ο πρώτος μη Αμερικανός.

Το πλήρωμα ανέφερε με ζωντανές λεπτομέρειες τα χαρακτηριστικά της σεληνιακής επιφάνειας και αργότερα παρακολούθησε μια ηλιακή έκλειψη καθώς και προσκρούσεις μετεωριτών.

Ο διοικητής της αποστολής Γουάιζμαν αναφέρθηκε στο ότι «αυτό που πραγματικά ελπίζαμε βαθιά μέσα μας ήταν να μπορέσουμε, έστω για μια στιγμή, να κάνουμε τον κόσμο να σταματήσει – και να θυμηθεί ότι αυτός είναι ένας όμορφος πλανήτης σε ένα πολύ ξεχωριστό μέρος του σύμπαντός μας».

«Όλοι πρέπει να εκτιμούμε αυτό που μας έχει δοθεί».

