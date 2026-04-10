Μπορεί ο άνθρωπος να επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Σελήνη με την αποστολή Apollo και να το επανέλαβε μόλις με το Artemis II της NASA, όμως, ο στόχος είναι να προσεδαφιστεί στο δορυφόρο της Γης και, τελικά, να ζήσει και να εργαστεί εκεί για εβδομάδες, μήνες, χρόνια.

Το εγχείρημα εξελίσσεται σταδιακά. Το 2022, η αποστολή Artemis I δοκίμασε επιτυχώς τον πύραυλο Space Launch System (SLS) και την κάψουλα Orion σε μη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη. Την 1η Απριλίου 2026, η NASA εκτόξευσε την Artemis II, μια δεκαήμερη αποστολή με τέσσερις αστροναύτες, η οποία ταξίδεψε πίσω από τη Σελήνη και επέστρεψε.

Ως η πρώτη επανδρωμένη πτήση της Orion και του SLS, η αποστολή αυτή ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς έπρεπε να αποδείξει ότι τα συστήματα υποστήριξης ζωής, η πλοήγηση, η θερμική προστασία και συνολικά οι επιχειρήσεις στο βαθύ διάστημα μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια παρουσία ανθρώπων στο σκάφος.

Η μακροπρόθεσμη φιλοδοξία της NASA, ωστόσο, υπερβαίνει κατά πολύ μια μεμονωμένη προσελήνωση. Ο αμερικανική διαστημική υπηρεσία σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια για μια βάση στη σεληνιακή επιφάνεια, ικανή να στηρίξει επαναλαμβανόμενες και όλο και μεγαλύτερες παραμονές. Ο στόχος δεν είναι μόνο η εξερεύνηση της Σελήνης, αλλά και η απόκτηση τεχνογνωσίας για βιώσιμη λειτουργία πέρα από τη Γη, με απώτερο ορίζοντα τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.

Προκλήσεις για την υγεία

Η παρατεταμένη διαβίωση στη Σελήνη, όμως, θα θέσει σε δοκιμασία σχεδόν κάθε σύστημα του ανθρώπινου σώματος, αναφέρει το The Conversation. Το σεληνιακό περιβάλλον εκθέτει τους αστροναύτες σε ένα ιδιαίτερο σύνολο φυσικών, χημικών, βιολογικών και ψυχολογικών πιέσεων: μειωμένη βαρύτητα, περίπου στο ένα έκτο της γήινης, χρόνια έκθεση στην κοσμική ακτινοβολία, ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές, τοξική σεληνιακή σκόνη, απομόνωση, διαταραγμένους κύκλους ύπνου-αφύπνισης και παρατεταμένη απομόνωση.

Αυτό αυξάνει την έκθεση στη διαστημική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο DNA, να επηρεάσει το ανοσοποιητικό σύστημα και να έχει συνέπειες στον εγκέφαλο και στο καρδιαγγειακό σύστημα. Την ίδια στιγμή, η μειωμένη βαρύτητα αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούν το αίμα, το οξυγόνο και τα υγρά στο σώμα, με πιθανές επιπτώσεις στη νευρολογική και αγγειακή λειτουργία.

Η τακτική άσκηση θα είναι απαραίτητη για να παραμείνει κανείς υγιής στη Σελήνη. Εδώ, ο Ιάπωνας αστροναύτης Σατόσι Φουρουκάβα ασκείται στον Διεθνή Διαστημικό ΣταθμόNASA

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξεταστούν μεμονωμένα, ανά όργανο, αλλά ως μέρος ενός αλληλοσυνδεόμενου συνόλου, όπου εγκέφαλος, καρδιά, αγγεία, μύες, οστά, ανοσοποιητικό και μεταβολισμός επηρεάζουν το ένα το άλλο. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι πολλές από αυτές τις φυσιολογικές μεταβολές εξελίσσονται ύπουλα: οι αστροναύτες μπορεί να αισθάνονται καλά, ενώ οι επιπλοκές αναπτύσσονται αθόρυβα και γίνονται εμφανείς μόνο μήνες ή και χρόνια αργότερα. Γι’ αυτό η NASA δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μακροχρόνια παρακολούθηση της φυσιολογίας και στη στρατηγική περιορισμού των κινδύνων.

Μείωση των κινδύνων

Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο άνθρωπος διαθέτει μεγάλη προσαρμοστικότητα, αρκεί αυτή να καθοδηγείται με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο. Η άσκηση παραμένει βασικό μέσο προστασίας. Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό οι αστροναύτες γυμνάζονται περίπου δύο ώρες την ημέρα για να διατηρούν μυϊκή μάζα, οστική πυκνότητα και καρδιαγγειακή λειτουργία. Στη Σελήνη, ωστόσο, τα συστήματα άσκησης θα πρέπει να επανασχεδιαστούν για συνθήκες μερικής βαρύτητας.

Η καλλιέργεια λαχανικών σε θερμοκήπια στη Σελήνη θα είναι κρίσιμη για τη σωστή διατροφή των αστροναυτώνNASA

Η διατροφή θεωρείται επίσης κρίσιμη, καθώς επηρεάζει την υγεία των οστών, τη διατήρηση των μυών, την αντοχή του ανοσοποιητικού και ακόμη και την απόκριση του οργανισμού στην ακτινοβολία. Γι’ αυτό οι εξατομικευμένες διατροφικές στρατηγικές, προσαρμοσμένες στη φυσιολογία κάθε αστροναύτη, αναμένεται να αποκτήσουν ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Παράλληλα, εξετάζεται και η τεχνητή βαρύτητα, μέσω φυγόκεντρων μικρής ακτίνας, που θα μπορούσαν να προσφέρουν σύντομα διαστήματα αυξημένου βαρυτικού φορτίου και να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση του καρδιαγγειακού και νευροαγγειακού συστήματος.

Η προστασία από την ακτινοβολία θα απαιτήσει πολλαπλά επίπεδα άμυνας: θωρακισμένα καταλύματα, πιθανώς με χρήση σεληνιακού εδάφους, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για ηλιακές καταιγίδες και επιχειρησιακές πρακτικές που θα περιορίζουν την έκθεση σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής φυσιολογική παρακολούθηση, με φορετούς αισθητήρες και προηγμένη ανάλυση δεδομένων, ώστε τα πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια να εντοπίζονται πριν εξελιχθούν σε προβλήματα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την αποστολή.

Η θωράκιση των καταλυμάτων στη Σελήνη, πιθανώς με χρήση σεληνιακού εδάφους (ρεγόλιθος) θα μπορούσε να προσφέρει προστασία από την ακτινοβολίαFoster + Partners

Η παραμονή για μεγάλα διαστήματα στη Σελήνη αναμένεται να είναι ταυτόχρονα συναρπαστική και αδυσώπητη. Δεν θα αποτελεί μόνο έναν νέο προορισμό για την εξερεύνηση, αλλά και μια σκληρή δοκιμασία για την ανθρώπινη βιολογία. Αν η ανθρωπότητα καταφέρει να διατηρήσει τους ανθρώπους υγιείς, ανθεκτικούς και παραγωγικούς στη σεληνιακή επιφάνεια, τότε θα έχει κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς μια πραγματικά διαστημική εποχή, στην οποία η εξερεύνηση δεν θα βασίζεται πια σε σύντομους ηρωισμούς, αλλά στη βιωσιμότητα και την προσαρμοστικότητα.

