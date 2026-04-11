Από τη Σελήνη στη Γη ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η αποστολή των αστροναυτών του Artemis II, καθώς οι Ριντ Βάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν προσνηώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα) στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας, στον Ειρηνικό, έπειτα από ένα ιστορικό δεκαήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη.
Το διαστημικό σκάφος τους, το Orion NASA, έκανε την είσοδό του την ατμόσφαιρα με ταχύτητα πάνω από 38.000 χιλιόμετρα την ώρα και τις δυνάμεις τριβής να προκαλούν θερμοκρασίες πάνω από τους 2.700° Κελσίου, προτού πάντως προνηωθεί χωρίς πρόβλημα στον Ειρηνικό, επιβραδυνόμενο από μεγάλα αλεξίπτωτα, όπως στην εποχή του προγράμματος Apollo.
Ανοιχτά της Καλιφόρνιας ήταν συγκεντρωμένος μεγάλος αριθμός πλοίων και αεροσκαφών από τις ένοπλες δυνάμεις και την ακτοφυλακή των ΗΠΑ. Τα πληρώματα περισυλλογής είχαν αναπτυχθεί για να καλύψουν μια ζώνη προσγείωσης διαμέτρου περίπου 885 χιλιομέτρων. Μετά από ιατρικούς ελέγχους, το άνοιγμα της καταπακτής και μια σύντομη στάση σε μια στρατιωτική βάση του Σαν Ντιέγκο, ο επόμενος προγραμματισμένος προορισμός του πληρώματος ήταν το Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον του Χιούστον, το οποίο είδαν τελευταία φορά στις 27 Μαρτίου, και η επανένωση με τις οικογένειές τους.
Τραμπ: «Επόμενο βήμα, ο Άρης!»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) χαιρέτισε την επιστροφή στη Γη των τεσσάρων αστροναυτών της αποστολής Artemis II εκθειάζοντας το «θεαματικό» ταξίδι και θέτοντας νέο στόχο: τον κόκκινο πλανήτη.
«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα του Artemis II. Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσνήωση ήταν τέλεια και, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος! Ανυπομονώ να σας δω όλους σύντομα στον Λευκό Οίκο. Θα το ξανακάνουμε και μετά, το επόμενο βήμα, ο Άρης! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Truth Social.