Διπλή βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σημειώθηκε τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4) στην Μπλίντα, μια πόλη που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Αλγερίας όπου πραγματοποιούσε επίσκεψη ο Πάπας Λέων ΙΔ΄.

Αυτό αποκάλυψε την Τρίτη του Πάσχα (14/4) δυτική πηγή που γνωρίζει το θέμα και μίλησε σήμερα στο AFP.

«Απολύτως κατηγορηματικά, και αυτό επιβεβαιώνεται από μάρτυρες, σημειώθηκαν δύο περιστατικά ασφαλείας χθες το απόγευμα στην Μπλίντα, περιστατικά τρομοκρατικής φύσης», δήλωσε η πηγή στο AFP.

«Δύο βομβιστές αυτοκτονίας ανατινάχτηκαν και σκοτώθηκαν», πρόσθεσε η πηγή, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των νεκρών είναι προς το παρόν άγνωστος.

Εικόνες, η γνησιότητα των οποίων επαληθεύτηκε από το AFP, δείχνουν δύο πτώματα στην αλγερινή πόλη Μπλίντα, ενώ και η Αφρικανική Ένωση (AU) έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση αλλά στη συνέχεια ανακάλεσε την ανακοίνωσή της.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ακολουθεί τα βήματα του πνευματικού του πατέρα, του Αγίου Αυγουστίνου, πραγματοποιώντας προσκύνημα στα αρχαιολογικά ερείπια της ανατολικής Αλγερίας, όπου έζησε, πέθανε και έγραψε μερικά από τα σημαντικότερα έργα της δυτικής σκέψης ο τιτάνας του πρώιμου Χριστιανισμού του πέμπτου αιώνα.

Το Αυγουστινιανό θρησκευτικό τάγμα του Λέοντα ιδρύθηκε στην Ιταλία τον 13ο αιώνα, εμπνευσμένο από τον άγιο.

