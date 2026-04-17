Μια γυναίκα σε τρένο στη Γερμνανία ξέχασε ένα πακέτο με 20 ταραντούλες προκαλώντας σοκ στους εργαζομένους. Το προσωπικό των σιδηροδρόμων σήμανε συναγερμό και η αστυνομία κατάφερε αργότερα να εντοπίσει την ιδιοκτήτρια και να της παραδώσει το ασυνήθιστο φορτίο.

Ο μηχανοδηγός του περιφερειακού τρένου που εκτελούσε δρομολόγιο από το Χέρενμπεργκ στο Τίμπιγκεν εντόπισε σε βαγόνι πακέτο στο οποίο υπήρχε ένδειξη «αράχνες και σκορπιοί» και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Το πακέτο περιείχε 20 βραζιλιάνικες ταραντούλες Avicularia geroldi.

Η Αστυνομία επικοινώνησε με την ιδιοκτήτρια, η οποία παρέλαβε το δέμα της αργότερα την ίδια μέρα, εξηγώντας ότι το είχε ξεχάσει στο τρένο, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως διευκρινίστηκε, δεν σημειώθηκε κάποια παράβαση κατά τη διαδικασία μεταφοράς των αραχνών.

naftempiriki.gr