Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας, έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα, στις κεντρο-δυτικές ΗΠΑ.



«Ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Αποφύγετε την περιοχή», αναφέρει το πανεπιστήμιο σε ανακοίνωση που δημοσίευσε στον ιστότοπό του λίγο μετά τις 02.00 το πρωί τοπική ώρα (10.00 ώρα Ελλάδας), χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το πανεπιστήμιο ανέφερε πως οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στη διασταύρωση των οδών College και Clinton, μία συνοικία γνωστή για τη νυχτερινή ζωή της.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, «η αστυνομία του Αϊόβα Σίτι διεξάγει έρευνα για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα», ενώ «καμία σύλληψη δεν έχει γίνει» προς το παρόν.



«Αρκετά θύματα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής για να λάβουν φροντίδα», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

naftemporiki.gr