Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, εστιάζοντας στην ταχύτητα του δράστη αλλά και στη δική του αντίδραση, σχολιάζοντας μάλιστα σκωπτικά ότι «το NFL θα έπρεπε να τον προσλάβει».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, περιέγραψε την ταχύτητα του υπόπτου, σημειώνοντας ότι «όταν το βλέπεις στο βίντεο, είναι σχεδόν σαν μια θολή εικόνα».

.@POTUS: "I'm a big fan of the people of law enforcement… he was fast. When you look at it on tape, it's almost like a blur. But it was amazing because as soon as they saw that, you could see them draw their guns. They were so professional." pic.twitter.com/Pehcihv4c3 April 26, 2026

Παράλληλα, εξήρε την αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι ενήργησαν άμεσα και με επαγγελματισμό.

«Μόλις το αντιλήφθηκαν, τους βλέπεις να βγάζουν τα όπλα τους. Ήταν απόλυτα επαγγελματίες, στόχευσαν και τον εξουδετέρωσαν αμέσως», ανέφερε.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο δράστης διένυσε περίπου 45 μέτρα, σχολιάζοντας σκωπτικά πως «το NFL θα έπρεπε να τον προσλάβει».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στο προφίλ του υπόπτου, υποστηρίζοντας ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί.

«Διάβασα ένα μανιφέστο. Έχει ριζοσπαστικοποιηθεί. Ήταν χριστιανός — πιστός — και στη συνέχεια έγινε αντιχριστιανός… πιθανότατα ήταν ένας αρκετά διαταραγμένος άνθρωπος», δήλωσε.

.@POTUS on the White House Correspondents' Dinner gunman: "I read a manifesto. He's radicalized. He was a Christian—a believer—and then he became an anti-Christian … he was probably a pretty sick guy." pic.twitter.com/AzmSukHOV8 April 26, 2026

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοσιογράφος του CBS, Νόρα Ο’Ντόνελ, του διάβασε αποσπάσματα από κείμενα που αποδίδονται στον ύποπτο δράστη.

Σε ένα από αυτά αναφερόταν: «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάψει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του», χωρίς να κατονομάζεται ο Τραμπ.

Η αντίδραση του προέδρου ήταν άμεση και έντονη: «Δεν είμαι βιαστής. Δεν βίασα κανέναν. Συγγνώμη, δεν είμαι παιδόφιλος», είπε. «Διαβάζετε αυτές τις ανοησίες από έναν άρρωστο άνθρωπο με τον οποίο με συνδέετε, πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Έχω πλήρως αθωωθεί».

Σε νεότερη τοποθέτησή του την Κυριακή, ανέφερε ότι η δημοσιογράφος «θα έπρεπε να ντρέπεται».

«Δεν θα έπρεπε να τα διαβάζετε αυτά στο “60 Minutes”. Είστε ντροπή», δήλωσε.

.@POTUS SLAMS @60Minutes: "You should be ashamed of yourself, reading that — because I'm not any of those things." pic.twitter.com/QWxqoUFUaF — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Παραδοχή Τραμπ: «Ίσως καθυστέρησα την αντίδραση»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχθηκε ότι η στάση του κατά τα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης ενδέχεται να επηρέασε την ταχύτητα αντίδρασης της Μυστικής Υπηρεσίας.

«Αυτό που συνέβη ήταν ότι ίσως έφταιγα λίγο εγώ. Ήθελα να δω τι συνέβαινε. Και δεν τους το έκανα εύκολο», δήλωσε.

"It took 10 seconds for them to flank you, Mr. President, and then 20 seconds to get you out. It looked chaotic…"@POTUS: "It was a little bit me—I wanted to see what was happening, and I wasn't making it that easy for them…I was surrounded by great people, and I probably… pic.twitter.com/PaenM7lMfb — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Όπως εξήγησε, αρχικά δεν ήταν σαφές τι ακριβώς συνέβαινε, καθώς οι ήχοι μπορούσαν να εκληφθούν ως συνηθισμένοι θόρυβοι από αίθουσα εκδηλώσεων.

«Αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως επρόκειτο για σοβαρό πρόβλημα… διαφορετικό από τους συνηθισμένους θορύβους», σημείωσε.

«Περιμένετε ένα λεπτό» – Η αντίδραση των πρακτόρων

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ζήτησε από τους πράκτορες να περιμένουν, καθώς προσπαθούσε να καταλάβει τι συμβαίνει.

«Ήμουν περιτριγυρισμένος από εξαιρετικούς ανθρώπους και πιθανόν τους έκανα να κινηθούν λίγο πιο αργά», είπε, προσθέτοντας ότι τους είπε: «Περιμένετε ένα λεπτό, αφήστε με να δω τι γίνεται».

Όταν οι πράκτορες τον απομάκρυναν από το τραπέζι, του ζήτησαν να πέσει στο πάτωμα.

«Έπεσα κάτω και η Πρώτη Κυρία έκανε το ίδιο», ανέφερε στη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ.

Η στιγμή που άλλαξε η ατμόσφαιρα στο δείπνο

Ο πρόεδρος περιέγραψε και τη στιγμή κατά την οποία αντιλήφθηκαν ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή, κατά τη διάρκεια ψυχαγωγικού προγράμματος στο δείπνο.

Όπως είπε, εκείνη την ώρα ένας καλλιτέχνης επιχειρούσε να μαντέψει το όνομα του αγέννητου παιδιού της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Καθώς η κατάσταση κλιμακωνόταν, τόσο ο ίδιος όσο και η Μελάνια Τραμπ άρχισαν να αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα των γεγονότων.

Σε ερώτηση αν η Πρώτη Κυρία φοβήθηκε, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θέλω να πω, γιατί στους ανθρώπους δεν αρέσει να λέγεται ότι φοβήθηκαν, αλλά ποιος δεν θα φοβόταν σε μια τέτοια κατάσταση;».

Πρόσθεσε ότι «κατάλαβε εγκαίρως πως επρόκειτο περισσότερο για σφαίρα παρά για δίσκο», αναφερόμενος στους ήχους που ακούστηκαν.

«Φαινόταν πολύ αναστατωμένη με αυτό που συνέβη», είπε.

"You mentioned the First Lady. Her face, she looked very alarmed. Was she scared?"@POTUS: "Who wouldn’t be when you have a situation like that? I think she realized ahead of time that that was more of a bullet than it was a tray." pic.twitter.com/CKYGiVRo9h — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε να επαναληφθεί το δείπνο των ανταποκριτών εντός 30 ημερών, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

«Ελπίζω να το ξανακάνουμε. Θα πρέπει να γίνει μέσα σε 30 ημέρες, με ακόμη περισσότερη ασφάλεια και μεγαλύτερη περίμετρο προστασίας», δήλωσε.

.@POTUS on the need to reschedule the White House Correspondents' Dinner in the face of evil: "I hope we're going to do it again. Norah, tell them to get it going… it's not that I want to go—I'm very busy, I don't need that. I think it's very important that they do it again." pic.twitter.com/4IKSFPZeEp — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών

Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον δράστη και τα κίνητρα της επίθεσης, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία γύρω από το περιστατικό που σημειώθηκε στο ξενοδοχείο Hilton της Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, εξετάζονται τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο δράστης κινήθηκε από το δωμάτιό του στο ξενοδοχείο Washington Hilton προς τον εξωτερικό χώρο μέσω κλιμακοστασίου, μεταφέροντας τα όπλα σε τσάντα.

Βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές καταγράφουν τον Άλεν να περνά από σημείο ελέγχου ασφαλείας πριν ακινητοποιηθεί από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε καταθέσεις συγγενών του υπόπτου, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρχές.

Στην έρευνα συμμετέχουν και ειδικοί αναλυτές συμπεριφοράς του FBI, οι οποίοι επιχειρούν να προσδιορίσουν το κίνητρο της επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CBS News, ο Κόουλ Άλεν κρατείται σε αστυνομικό τμήμα στη βορειοδυτική Ουάσινγκτον και αναμένεται να μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης στη νοτιοανατολική πλευρά της πόλης.

Ακολούθως, θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου με τη συνοδεία της Υπηρεσίας Αμερικανών Δικαστικών Επιμελητών.

protothema.gr