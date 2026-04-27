Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αντέδρασε σε έντονο ύφος κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, όταν η δημοσιογράφος Νόρα Ο’Ντόνελ του διάβασε αποσπάσματα από το μανιφέστο του φερόμενου δράστη της επίθεσης, τα οποία περιείχαν βαρείς χαρακτηρισμούς, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του.

Η παρουσιάστρια διάβασε στον Τραμπ αποσπάσματα που δεν τον κατονομάζουν, αλλά περιέχουν τη φράση: «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάψει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του».

.@POTUS SLAMS @60Minutes: "You should be ashamed of yourself, reading that — because I'm not any of those things."

«Δεν είμαι βιαστής, δεν βίασα κανέναν, δεν είμαι παιδόφιλος»

Ο Τραμπ απάντησε άμεσα: «Δεν είμαι βιαστής. Δεν βίασα κανέναν. Συγγνώμη, δεν είμαι παιδόφιλος». Πρόσθεσε ότι τα αποσπάσματα προέρχονται από «έναν άρρωστο άνθρωπο» και τόνισε ότι έχει «πλήρως αθωωθεί», ενώ κατηγόρησε τη δημοσιογράφο ότι «θα έπρεπε να ντρέπεται» και ότι «δεν θα έπρεπε να τα διαβάζει στο ‘60 Minutes’».

.@POTUS on political violence in America: "It's always been there… I do think that the hate speech of the Democrats—much more so—is very dangerous. I really think it's very dangerous for the country."

Υπενθυμίζεται ότι ομοσπονδιακό πολιτικό δικαστήριο έχει κρίνει τον Τραμπ υπεύθυνο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμηση της συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ. Έχει επίσης δεχθεί επικρίσεις για τη σχέση του με τον Τζέφρι Επσταϊν, αν και ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί τον «αθωώνουν» και οι αρχές δεν τον έχουν κατηγορήσει για παράνομες ενέργειες σχετικά με την υπόθεση.

Όσον αφορά την πολιτική βία στις ΗΠΑ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι πάντα υπήρχε και δεν είναι βέβαιος ότι είναι περισσότερη σήμερα. Επιπλέον, επέρριψε ευθύνες στους Δημοκρατικούς, χαρακτηρίζοντας τη ρητορική τους «πολύ επικίνδυνη» για τη χώρα.

Τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει βιώσει σειρά περιστατικών πολιτικής βίας, όπως δύο απόπειρες δολοφονίας κατά του Τραμπ, εμπρηστική επίθεση στην κατοικία του κυβερνήτη της Πενσιλβάνια, και δολοφονίες πολιτικών στη Μινεσότα και του Τσάρλι Κερκ, γεγονότα που εντείνουν τη συζήτηση για τα αίτια και το επίπεδο της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ.

