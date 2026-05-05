Στην καρατόμηση του διοικητή των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων της Ρωσίας, που είναι αρμόδιες για την αεράμυνα και τα συστήματα πυραυλικής προστασίας της χώρας, προχώρησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RBC, το οποίο επικαλείται σχετική πηγή.

Ο στρατηγός Βίκτορ Αφζάλοφ, που ηγείτο των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων από το 2023, αντικαταστάθηκε από τον συνταγματάρχη-στρατηγό Αλεξάντερ Τσαϊκό, ο οποίος είχε διοικήσει ρωσικές δυνάμεις στη Συρία στα τέλη της δεκαετίας του 2010 και ηγείτο της Ανατολικής Στρατιωτικής Περιφέρειας από το 2021.

Η εφημερίδα Moscow Times σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Τσαϊκό — που έχει τιμηθεί με τον τίτλο «Ήρωας της Ρωσίας» — εμπλέκεται στις σφαγές της Μπούτσα, καθώς φέρεται να διοικούσε δυνάμεις που κατηγορούνται για μαζικές δολοφονίες αμάχων κοντά στο Κίεβο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε προσωπικές κυρώσεις σε βάρος του στις 16 Μαρτίου 2026.

Η αλλαγή ηγεσίας στις Αεροδιαστημικές Δυνάμεις, οι οποίες έχουν και ευθύνη για την αεράμυνα, ακολούθησε σειρά επιθέσεων με drones που τα ρωσικά συστήματα δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν.

Στα τέλη Μαρτίου, επιθέσεις με drones έπληξαν τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά λιμάνια της Ρωσίας στη Βαλτική Θάλασσα, διακόπτοντας τις εξαγωγές. Τον Απρίλιο, ενεργειακές εγκαταστάσεις εντός της χώρας δέχθηκαν περισσότερες από 20 επιθέσεις: τουλάχιστον εννέα διυλιστήρια επλήγησαν και πέντε σταμάτησαν τη λειτουργία τους.

Έκρηξη ακούστηκε στη Μόσχα, λίγα χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο, τη νύχτα της 4ης Μαΐου, κατά τη διάρκεια επίθεσης με drones, πέντε ημέρες πριν από την προγραμματισμένη παρέλαση της 9ης Μαΐου, την οποία οι ρωσικές αρχές αξιοποιούν παραδοσιακά για προπαγανδιστικούς σκοπούς.

Τοπικά κανάλια στο Telegram ανέφεραν ότι άγνωστο drone έπληξε πολυκατοικία κοντά στην οδό Μοσφίλμοβσκαγια, ενώ κάτοικοι της περιφέρειας της Μόσχας κατέγραψαν νωρίτερα πτήση drone πάνω από την περιοχή.

Η φετινή παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία θα πραγματοποιηθεί χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό, με μόνο μια παρελαύνουσα μονάδα πεζικού. Ο αριθμός των προσκεκλημένων θα περιοριστεί σε μερικές εκατοντάδες αντί για χιλιάδες, ενώ η διάρκεια της εκδήλωσης θα είναι μικρότερη της μίας ώρας.



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι ουκρανικά drones ενδέχεται να εμφανιστούν πάνω από την παρέλαση της Μόσχας, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν είναι πλέον τόσο ισχυρή όσο στο παρελθόν.

