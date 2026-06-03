Ο υποψήφιος της σκληρής δεξιάς στις προεδρικές εκλογές στην Κολομβία, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, υποσχέθηκε χθες διμερείς σχέσεις επιπέδου «άνευ προηγουμένου» με τις ΗΠΑ, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την «πλήρη και απόλυτη» υποστήριξή του στον διεκδικητή του κορυφαίου αξιώματος στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, δηλωμένο θαυμαστή του.

«Οι ΗΠΑ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον αγώνα εναντίον της εγκληματικότητας και της ναρκωτρομοκρατίας», είπε μεταξύ άλλων ο υποψήφιος για την προεδρία, ευχαριστώντας τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για την υποστήριξή του, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο περιοδικό Semana.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP