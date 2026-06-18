Το όνομά του παραμένει σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό εκτός των κύκλων της διεθνούς διπλωματίας και των μεγάλων χρηματοπιστωτικών αγορών, ωστόσο ο σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν συγκαταλέγεται σήμερα ανάμεσα στα πιο ισχυρά πρόσωπα στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος επιβλέπει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περιουσία που εκτιμάται σε περίπου 1,5 τρισ. δολάρια, γεγονός που τον καθιστά κομβικό παράγοντα στη διαχείριση κρατικών και επενδυτικών κεφαλαίων μεγάλης κλίμακας.

Αδελφός του ηγέτη του Άμπου Ντάμπι και προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, ο Ταχνούν έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια ένα τεράστια δίκτυο επενδυτικών οργανισμών και κρατικών κεφαλαίων, που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 1,5 τρισ. δολαρίων. Παράλληλα, ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΑΕ, έχει αναλάβει έναν ακόμη κρίσιμο ρόλο: να διαχειριστεί τη δύσκολη σχέση της χώρας του με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ταχνούν βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών επαναπροσέγγισης μεταξύ Άμπου Ντάμπι και Τεχεράνης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ισορροπίες στην περιοχή αλλάζουν ραγδαία μετά τον πόλεμο που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Από την αντιπαράθεση στην πραγματιστική προσέγγιση

Όταν ξεκίνησε η σύγκρουση, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υιοθέτησαν μία από τις πιο σκληρές στάσεις μεταξύ των αραβικών κρατών απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία. Το Άμπου Ντάμπι συμμετείχε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ενώ το έδαφος των Εμιράτων βρέθηκε επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων και drones.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ανθρώπινες απώλειες και σημαντικές ζημιές σε λιμάνια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και ξενοδοχειακές υποδομές. Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των βλημάτων αναχαιτίστηκε, το μήνυμα ήταν σαφές: η γεωγραφία δεν επιτρέπει στα Εμιράτα να αγνοούν τον μεγάλο γείτονά τους στην απέναντι πλευρά του Περσικού Κόλπου.

Έτσι, η αρχική επιθετική γραμμή άρχισε σταδιακά να δίνει τη θέση της σε μια πιο πραγματιστική στρατηγική. Αφού σταμάτησαν οι επιθέσεις, αξιωματούχοι ασφαλείας των δύο χωρών πραγματοποίησαν απευθείας συνάντηση για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου.

Η οικονομία πίσω από τη διπλωματία

Η στροφή αυτή δεν εξηγείται μόνο από λόγους ασφάλειας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν επενδύσει τα τελευταία χρόνια τεράστια πολιτικά και οικονομικά κεφάλαια στη μεταμόρφωση της οικονομίας τους. Το Άμπου Ντάμπι και το Ντουμπάι επιδιώκουν να εξελιχθούν σε παγκόσμια κέντρα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογίας και επενδύσεων.

Η στρατηγική αυτή προϋποθέτει σταθερότητα. Ο πόλεμος έδειξε πόσο ευάλωτο μπορεί να αποδειχθεί το οικονομικό μοντέλο των Εμιράτων σε περιφερειακές συγκρούσεις. Οι προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, οι επιθέσεις με πυραύλους και drones και οι ανησυχίες για την ασφάλεια προκάλεσαν αναταράξεις σε μια χώρα που έχει οικοδομήσει τη διεθνή εικόνα της πάνω στην ασφάλεια και την προβλεψιμότητα.

Ιδιαίτερα το Ντουμπάι, το οποίο φιλοξενεί χιλιάδες πολυεθνικές επιχειρήσεις και εκατομμύρια ξένους κατοίκους, έχει κάθε λόγο να επιδιώκει την αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, αξιωματούχοι από το Ντουμπάι και τη Σάρτζα υποστήριξαν ενεργά μια πολιτική αποκατάστασης των σχέσεων με την Τεχεράνη.

Ο άνθρωπος που μιλά με όλους

Ο Ταχνούν δεν είναι νέος σε αυτόν τον ρόλο. Το 2021 έγινε ο υψηλότερος αξιωματούχος των ΗΑΕ που επισκέφθηκε την Τεχεράνη εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, σε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης που τότε εντασσόταν σε μια ευρύτερη στρατηγική εξομάλυνσης των σχέσεων με περιφερειακές δυνάμεις όπως η Τουρκία και το Κατάρ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι η δυνατότητά του να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με διαφορετικά και συχνά ανταγωνιστικά κέντρα ισχύος. Διαθέτει επαφές από την Ουάσιγκτον και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έως την Άγκυρα, το Κάιρο και την Τεχεράνη.

Αυτή η ιδιότητα τον καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο σε μια περίοδο κατά την οποία τα κράτη του Κόλπου επιχειρούν να προσαρμοστούν σε ένα νέο περιβάλλον, όπου η σχέση ΗΠΑ – Ιράν εισέρχεται σε νέα φάση διαπραγματεύσεων.

Prime Minister and Minister of Foreign Affairs @MBA_AlThani_ Holds Phone Call with Deputy Ruler of Abu Dhabi and UAE National Security Adviser @hhtbzayed



Doha | May 26, 2026



HE Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani… pic.twitter.com/3GpLwmBgp5 — Ministry of Foreign Affairs – Qatar (@MofaQatar_EN) May 26, 2026

Ο «πυροσβέστης» των φιλοδοξιών του Άμπου Ντάμπι

Η επιτυχία ή η αποτυχία της προσέγγισης με το Ιράν θα έχει συνέπειες πολύ πέρα από τη διπλωματία. Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το ζητούμενο είναι να προστατευθεί ένα οικονομικό σχέδιο που φιλοδοξεί να μετατρέψει τη χώρα σε έναν από τους σημαντικότερους κόμβους κεφαλαίων, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας στον κόσμο.

Ο Ταχνούν βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου συναντώνται αυτά τα δύο πεδία: η οικονομική ισχύς και η γεωπολιτική.

Καθώς το Άμπου Ντάμπι προσπαθεί να θωρακίσει τις επενδυτικές του φιλοδοξίες από τις αναταράξεις της περιοχής, ο άνθρωπος που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του εμιράτου έχει αναλάβει και μια δεύτερη αποστολή: να κρατήσει ανοιχτή τη γραμμή επικοινωνίας με τον πιο δύσκολο γείτονα του Κόλπου. Για τα Εμιράτα, η διπλωματία και οι επενδύσεις δεν είναι πλέον δύο διαφορετικοί κόσμοι. Είναι οι δύο όψεις της ίδιας στρατηγικής.

naftemporiki.gr