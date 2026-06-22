Σε ιστορική κατάσχεση προχώρησαν οι Αρχές στην Αυστραλία, καθώς η Αστυνομία της εντόπησε την ποσότητα ρεκόρ των 2,7 τόνων κοκαΐνης, η οποία ήταν κρυμμένη σε πλαστικά δοχεία και θαμμένη μέσα σε υπόγεια σε προάστιο του Σίδνεϊ.

Όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, η κοκαΐνη ανακαλύφθηκε την Παρασκευή μέσα σε πλαστικά δοχεία κρυμμένα μέσα σε υπόγεια μπούνκερ στο πίσω μέρος μιας ιδιοκτησίας στο Λόντονντερι, σε βορειοδυτικό προάστιο του Σίδνεϊ, διευκρίνισε η αστυνομία. Πάνω από τα μπούνκερ είχαν τοποθετηθεί κοντέινερ με ψεύτικο πάτωμα.

Η πιο σημαντική κατάσχεση κοκαΐνης στην ιστορία της Αυστραλίας

Πρόκειται για την πιο σημαντική κατάσχεση κοκαΐνης στην ιστορία της Αυστραλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση κοινής μονάδας η οποία είναι υπεύθυνη για τη μάχη εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

«Η έρευνα για την προέλευση των ναρκωτικών συνεχίζεται και θα εργασθούμε με τους εταίρους μας των δυνάμεων της τάξης, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, για να ταυτοποιήσουμε τα εγκληματικά δίκτυα», δήλωσε ο Στίβεν Τζέι, αρχηγός της αυστραλιανής ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες της αστυνομίας, μια ομάδα με βάση το Σίδνεϊ οργάνωσε την εκφόρτωση της κοκαΐνης από ξένο πλοίο βόρεια του Κουίνσλαντ και στη συνέχεια την μετέφερε στο Σίδνεϊ για να τη διανείμει.

Οι δυνάμεις της τάξης συνέλαβαν δύο άνδρες ηλικίας 21 και 25 ετών, οι οποίοι επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή. Σε βάρος τους απαγγέλθηκε κατηγορία για κατοχή με στόχο την εμπορία ποσότητας ναρκωτικού που εισήχθη παρανόμως, έγκλημα που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.

Unfortunately the pacific islands are a stop gap for these international syndicates importing drugs to Aust.



Almost three tonnes of cocaine found buried under Sydney property in Australia’s biggest ever seizure, police say – Guardian Australia https://t.co/deKQ22MsMJ June 21, 2026

Άλλοι έξι ύποπτοι έχουν ήδη συλληφθεί και έχουν απαγγελθεί σε βάρος τους κατηγορίες που συνδέονται με κατοχή ναρκωτικών, διευκρίνισε η αστυνομία.

Οι θάνατοι που συνδέονται με την κοκαΐνη σημείωσαν άλμα κατά 28% και έφθασαν τους 141 νεκρούς το 2024, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτό το μήνα από το Ινστιτούτο Πένινγκτον, το οποίο διεξάγει έρευνες για την κατανάλωση ναρκωτικών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ