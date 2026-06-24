Για πρώτη φορά στην Ολλανδία, παιδί κάτω των 12 ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία, αποκαλύπτει επιστολή της υπουργού Υγείας προς το ολλανδικό κοινοβούλιο.

Ο θάνατος του παιδιού αποκαλύφθηκε σε επιστολή της υπουργού Υγείας Σόφι Χέρμανς προς το ολλανδικό κοινοβούλιο. Η ευθανασία πραγματοποιήθηκε στα τέλη του περασμένου έτους, σύμφωνα με την Telegraph.

Η ευθανασία για ανίατα άρρωστα παιδιά ηλικίας από ενός έως 12 ετών είναι νόμιμη εδώ και δύο χρόνια. Πριν από την αλλαγή αυτή, η ευθανασία αποτελούσε επιλογή μόνο για νεογέννητα και άτομα άνω των 12 ετών.

Σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία, πρέπει να ζητείται η γνώμη των γονέων, το παιδί πρέπει να υποφέρει αφόρητα και δεν πρέπει να υπάρχει καμία ελπίδα ανάρρωσης.

Επιτροπή εξέτασης συστάθηκε για να αναλύσει τον νέο νόμο και είχε εξετάσει την υπόθεση του ανώνυμου παιδιού ενώείχε μιλήσει με τον εμπλεκόμενο γιατρό, ανέφερε η Χέρμανς στην επιστολή της. Η επιτροπή κοινοποίησε τα πορίσματά της στους εισαγγελείς που θα αποφασίσουν αν ο γιατρός ενήργησε σύμφωνα με το νόμο. Η έκθεση της επιτροπής αναμένεται σύντομα, ανέφερε η υπουργός Υγείας.

Νόμος για τα παιδιά που αναμένεται να πεθάνουν

Όταν ο νόμος τέθηκε σε ισχύ πριν από δύο χρόνια, υπήρχε η εκτίμηση ότι θα υπήρχαν πέντε έως 10 περιπτώσεις ευθανασίας παιδιών ετησίως. Αφορά παιδιά που αναμένεται να πεθάνουν στο άμεσο μέλλον και των οποίων ο πόνος δεν μπορεί να ανακουφιστεί επαρκώς.

Πριν από τη συγκεκριμένη νομοθεσία, δεν υπήρχε σαφής πολιτική για την ευθανασία παιδιών ηλικίας μεταξύ ενός και 12 ετών, καθώς θεωρούνταν ανίκανα να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις.

Ωστόσο, υπάρχουν ήδη κανονισμοί για την ευθανασία βρεφών σε τελικό στάδιο ασθένειας ηλικίας έως ενός έτους και παιδιών ηλικίας 12 ετών και άνω. Οι Ολλανδοί γιατροί είχαν υποστηρίξει τη θέσπιση σαφών κανόνων για χρόνια πριν από την τροποποίηση του νόμου.

ΚλείσιμοΗ Ολλανδία ήταν η πρώτη χώρα που νομιμοποίησε την ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία το 2002 για άτομα με ανίατες ασθένειες που προκαλούν αφόρητο σωματικό ή ψυχικό πόνο.

Η ευθανασία είναι νόμιμη μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και στηρίζεται από την κοινή γνώμη στην Ολλανδία. Το 2014, το γειτονικό Βέλγιο έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο στην οποία η ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία ήταν διαθέσιμη για όλα τα παιδιά.

protothema.gr